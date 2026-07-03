Veracruz: Hallan Restos de Periodista Roxana Guzmán

Fiscalía de Veracruz confirma homicidio de la periodista Roxana Guzmán. Reportan ocho detenciones, policías municipales involucrados

Regeneración, 2 de julio de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó recientemente el lamentable asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán.

Las autoridades reportaron la existencia de ocho personas detenidas vinculadas directamente con este grave delito.

Los avances logrados permiten esclarecer el caso de la comunicadora fallecida.

Este suceso impacta profundamente al gremio periodístico en todo el país.

En este contexto, la dependencia oficial emitió una declaración contundente sobre las acciones legales emprendidas contra los presuntos culpables.

“La Fiscalía General del Estado informa que ejecutó ocho órdenes de aprehensión otorgadas por la autoridad judicial”, señaló el comunicado oficial.

Los acusados enfrentan cargos formales por el delito de homicidio doloso calificado.

La justicia busca castigar con rigor este crimen contra la libertad de expresión.

Hallazgos forenses y sospechosos

El hallazgo ocurrió tras diversas diligencias realizadas en un predio ubicado entre los municipios de Moloacán e Ixhuatlán.

Los expertos forenses confirmaron la identidad de los restos encontrados tras un proceso técnico exhaustivo.

La información clave provino de uno de los sospechosos identificado como José Del Carmen N.

Las autoridades localizaron el sitio exacto mediante labores de inteligencia policial.

Simultáneamente, la investigación reveló la participación de una célula criminal identificada como el grupo Delta.

Entre los detenidos destacan Javier Iván N, José del Carmen N y Luis Arturo N.

También figuran cuatro ex policías municipales de Ixhuatlán del Sureste en esta lista.

Todos colaboraban estrechamente para cometer actividades ilícitas y privar de la libertad a víctimas.

Cronología del secuestro y operación

La tragedia comenzó el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

Un grupo armado irrumpió violentamente en el domicilio de la directora de Pulso Informativo.

Videos de seguridad mostraron cómo los atacantes derribaron la puerta con un marro.

Este hecho causó gran indignación social por la brutalidad exhibida contra la comunicadora.

Tras estos hechos, los criminales intentaron ocultar el cuerpo usando tambos con combustibles.

Los agentes municipales brindaban apoyo logístico y recursos para facilitar el crimen.

La impunidad no será tolerada por las instancias gubernamentales encargadas de la procuración de justicia.

Las indagatorias continúan para desarticular por completo esta estructura delictiva en el sur.