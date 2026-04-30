Operativo para el América vs Pumas en Estadio Banorte

Jefa Clara implementará un masivo despliegue policial y rutas de transporte especial para el clásico América contra Pumas este 3 de mayo

Regeneración, 29 de abril de 2026.– Las autoridades capitalinas alistan un fuerte operativo de vigilancia para el partido entre América y Pumas este próximo 3 de mayo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana movilizará a más de mil quinientos oficiales para resguardar a los miles de asistentes.

El despliegue incluye patrullas, ambulancias y drones que supervisarán constantemente todas las zonas aledañas al Estadio Banorte en Coyoacán.

«La SSC desplegará más de mil 556 policías para realizar labores de prevención y agilizar la movilidad», señalaron las autoridades.

Otros mil agentes de la Policía Auxiliar estarán presentes en los accesos para revisar minuciosamente cada boleto digital presentado.

Se recomienda a los aficionados descargar sus boletos con antelación para evitar retrasos durante el ingreso al recinto deportivo.

Un helicóptero Cóndor realizará sobrevuelos constantes para garantizar la tranquilidad y detectar posibles riesgos desde las alturas del valle.

«Mil oficiales de la Policía Auxiliar apoyarán durante el registro de los boletos digitales», informaron voceros de la secretaría estatal encargada.

Plan de movilidad y transporte especial

La SEMOVI ofrecerá transporte especial de pasajeros con rutas estratégicas desde diversos puntos de la Ciudad de México el domingo.

El servicio de RTP y Trolebús comenzará a las trece horas y tendrá un costo fijo de veintidós pesos cincuenta.

Los camiones saldrán desde el Auditorio Nacional, Santa Fe y Six Flags para conectar directamente con el estadio de fútbol.

«SEMOVI ofrecerá Servicios Especiales de Transporte a través de la Red de Transporte de Pasajeros», indicaron los responsables del área correspondiente.

También habrá circuitos desde Bellas Artes y el Ángel de la Independencia para facilitar el arribo seguro de la afición.

El sistema Ecobici mantendrá estaciones activas en Churubusco y Viaducto Tlalpan para fomentar una movilidad mucho más activa y sustentable.

Se dispondrá de mil taxis oficiales y bahías específicas para el ascenso de personas que utilicen aplicaciones de transporte privado.

«Mantendremos una movilidad activa con el sistema ECOBICI con bicicletas disponibles en puntos de inicio del servicio», confirmó la dependencia.

Restricciones de acceso y objetos prohibidos

El dispositivo «Última Milla» restringirá el paso vehicular en las calles cercanas para beneficiar exclusivamente a los residentes y palcohabientes.

Los peatones que deseen ingresar a este perímetro deberán presentar obligatoriamente su entrada o comprobar su domicilio en la zona.

Se habilitaron siete rutas peatonales seguras desde puntos como Paseo Acoxpa y la estación del Tren Ligero El Vergel.

«Solo se permitirá el acceso de peatones con boleto o que acrediten la residencia», advirtieron las autoridades de seguridad pública.

Está estrictamente prohibido entrar con armas, pirotecnia, alcohol o cualquier objeto punzocortante que pueda poner en riesgo a terceros.

Los asistentes no podrán ingresar con banderas monumentales ni palos de madera que obstruyan la visibilidad o causen algún incidente.

Estas medidas buscan que las familias disfruten del encuentro deportivo en un ambiente de paz, orden y sana convivencia.

«Implementarán un dispositivo de prevención y seguridad por el encuentro de fútbol de América y Pumas», concluyó la fuente oficial.