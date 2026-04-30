Festivales Gratuitos para el Mundial y Gran Ola en Reforma

Jefa Clara anuncia 18 sedes con actividades culturales, deportivas y transmisiones gratuitas para la Copa del Mundo 2026

Regeneración, 29 de abril de 2026.– Clara Brugada presentó dieciocho festivales gratuitos para celebrar el Mundial de Futbol 2026 en la capital del país.

Estos espacios ofrecerán actividades culturales y deportivas para que las familias disfruten de la fiesta en las plazas públicas.

Siete sedes transmitirán todos los partidos del torneo, mientras otras once proyectarán los encuentros más importantes de la selección.

La mandataria afirmó que «la ciudad será una gran tribuna» para el goce de niñas, niños, jóvenes y familias enteras.

El gobierno capitalino busca que el mundial trascienda los muros del estadio y llegue a cada colonia y barrio.

Se integrarán ferias tradicionales de nieve y maíz para promover la rica gastronomía de los pueblos originarios de la ciudad.

«Queremos que se sienta en las calles, que se comparta y se disfrute en comunidad», puntualizó la Jefa de Gobierno.

Las sedes estarán distribuidas en las dieciséis alcaldías para garantizar el acceso democrático al deporte y la recreación sana.

Seguridad y legado en infraestructura social

Los festivales serán espacios seguros, libres de violencia y sin venta de bebidas alcohólicas para fomentar la sana convivencia.

La secretaria de Turismo local destacó que estos eventos garantizan el derecho al esparcimiento y la protección de las infancias.

Gabriela Cuevas reconoció el enfoque social del proyecto y aseguró que «se busca que México deje huella como sede».

Lugares como la Central de Abasto y el Parque de la Bombilla recibirán a miles de aficionados durante la competencia.

El plan incluye la rehabilitación de trescientas dieciséis canchas de futbol en diversas zonas de la metrópoli para uso popular.

La administración ya entregó gran parte de estas obras para que la población practique deporte en instalaciones de alta calidad.

«La Copa Mundial no solo la entendemos como los partidos que se desarrollan al interior del estadio», declaró Brugada Molina.

Estas mejoras en la infraestructura urbana pretenden dejar un legado permanente para la salud física de los habitantes capitalinos.

Programación artística y convocatoria masiva

La capital convoca a la ciudadanía a participar en la ola más grande del mundo el próximo treinta y uno de mayo.

Este evento masivo se realizará en el Paseo de la Reforma para demostrar la pasión futbolera ante el mundo entero.

El festival incluirá conciertos, exhibiciones de arte público y la presencia de alebrijes monumentales en los dieciocho puntos establecidos.

«Queremos que la ciudad lata al ritmo de la convivencia, con un mismo esfuerzo y una misma emoción», expresó Clara Brugada.

Los asistentes podrán utilizar el chatbot llamado Xoli para consultar sedes, horarios y servicios disponibles durante toda la justa deportiva.

Habrá talleres de artesanías, concursos de penales y presentaciones de sonideros para enriquecer la experiencia de cada visitante al festival.

«Los preparativos avanzan con claridad en sus objetivos», afirmó Gabriela Cuevas respecto a la organización de este gran evento internacional.

Este esfuerzo conjunto asegura una celebración histórica que posicionará a la capital como el corazón del futbol en el planeta.