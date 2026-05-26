Organización Mundial de la Salud: Al menos 220 muertes por ébola

El director de la organización dice que la lentitud al reconocer los casos hace que los equipos de respuesta estén ahora «retrasados»

Regeneración, 26 de mayo 2026– El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, menciona que se registraron 220 muertes sospechosas en el actual brote de ébola y que la lentitud en la identificación de casos ha ocasionado que los equipos de respuesta estén ahora «retrasados».

🚨 ATENCIÓN: La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva a 220 las muertes sospechosas vinculadas al brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC).



El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dice que está preocupado ya que la epidemia se está… pic.twitter.com/rl7sBxeZfB — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 26, 2026

¿Qué está pasando🤔?



🇨🇩🚨| La OMS advierte que el brote de Ébola en República Democrática del Congo empeorará.https://t.co/0Z9IVWp0pS pic.twitter.com/BZO91uU7io — News On Demand (@OnDemand_News) May 26, 2026

Operaciones

“Estamos ampliando urgentemente nuestras operaciones, pero en este momento la epidemia nos está superando”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus el lunes.

Añadió que los países que comparten frontera con la República Democrática del Congo (RDC) deben actuar de inmediato.

En la mañana del lunes, Uganda reportó dos nuevos casos de ébola, por lo que el total de casos confirmados llega a siete.

A través de las redes sociales, el líder de la OMS comentó que se han identificado hasta ahora más de 900 casos sospechosos.

#AlSonarLaCampana | ⚠️ La OMS se mantiene en alerta por la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo; hay más de 900 casos sospechosos y 200 muertes.

📺: @RaquelLPM pic.twitter.com/xLBSwZHJFS — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) May 26, 2026

Ébola

Esto ocurre mientras se han reforzado los esfuerzos de vigilancia en la respuesta al ébola en la República Democrática del Congo.

El ébola es una enfermedad infecciosa que se transmite mediante el contacto directo con fluidos corporales.

Puede provocar hemorragias severas y fallo orgánico, lo cual puede resultar mortal.

No hay disponible vacuna ni tratamiento para la nueva variante de ébola de Bundibugyo.

🦠 | URGENTE: El jefe de la OMS dice que las muertes sospechosas por Ébola ascienden a 220 mientras la epidemia "nos está superando". pic.twitter.com/VnPmeRhEG5 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 25, 2026

Emergencia de salud pública

La semana pasada, la OMS clasificó el brote de la cepa Bundibugyo de ébola como una emergencia de salud pública de gran relevancia internacional.

En Uganda, las autoridades sanitarias encontraron dos nuevos casos confirmados de ébola, aumentando a siete el total de casos reportados en el país.

Los dos son trabajadores de la salud de un centro médico privado en la capital, Kampala, y ambos son de Uganda, según indicó el Ministerio de Salud.

La noche del domingo, un grupo de jóvenes enojados entró a un hospital que trataba pacientes con ébola en el este de la República Democrática del Congo.

Evacuación

Forzaron al personal médico a evacuar rápidamente a los pacientes mientras se oían disparos en el área.

No se supo de inmediato si hubo heridos durante el ataque al Hospital General de Mongbwalu.

Sin embargo, Richard Lokudu, director médico del hospital, comentó a AP que los asaltantes pidieron que les entregaran los cuerpos de dos de sus familiares.

De acuerdo con Lokudu, se produjeron disparos y los paramédicos intentaban evacuar a los pacientes y al personal médico por teléfono.

Alerta

“El Hospital General de Mongbwalu está en alerta máxima”, añadió.

El sábado, los residentes de Mongbwalu incendiaron una tienda de campaña que Médicos Sin Fronteras (MSF) había instalado para los casos de ébola sospechosos y confirmados.

Durante el ataque, 18 personas que podían estar infectadas con ébola huyeron de las instalaciones y su paradero es desconocido, informó Lokudu.

El viernes anterior, las autoridades comunicaron la restricción de funerales y encuentros de más de 50 individuos en la zona noreste de la República Democrática del Congo.

Una medida para detener la difusión del virus.