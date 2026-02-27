UNICEF alerta bombardeos letales contra civiles en Myanmar

La junta militar niega ataques a civiles, sin embargo, la estimación de la ONU es de 6.800 muertes y 3.6 millones desplazados

Regeneración, 26 de febrero 2026– La organización infantil de la ONU, UNICEF, ha manifestado su inquietud por los bombardeos aéreos realizados por el ejército de Myanmar esta semana, que, según un grupo opositor y medios locales, han causado múltiples muertes de civiles, mientras la guerra civil sigue causando devastación en el país.

Ataques

El lunes, varios paramotores lanzaron explosivos sobre una aldea en la región central de Sagaing.

Al día siguiente, un avión de combate llevó a cabo un bombardeo en el estado de Rakáin, a 320 kilómetros al oeste del incidente mencionado.

Esto resultó en la muerte de al menos dos decenas de personas en total, de acuerdo con los reportes de Myanmar Now e Irrawaddy.

17 civiles, incluidos niños, perdieron la vida y 14 personas sufrieron heridas cuando el avión bombardeó un mercado lleno de gente.

Informes

Esta información fue divulgada por el Ejército de Arakan, un grupo rebelde en el estado de Rakáin que se enfrenta a la junta militar en el poder.

UNICEF se mostró «profundamente preocupada» por los informes.

Hizo un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto de Myanmar para que cumplan con sus responsabilidades conforme al derecho humanitario internacional.

«De nuevo, los más afectados por el aumento de las hostilidades son los niños y los civiles», indicó en un comunicado.

Desplazamiento

«Los combates continuos siguen forzando el desplazamiento de niños y afectando su acceso a servicios esenciales, como atención médica, educación y protección».

Myanmar ha sido golpeado por un conflicto que comenzó tras que los generales asumieran el poder en un golpe de estado en 2021.

El ejército se enfrenta a los rebeldes en varias regiones de este país diverso étnicamente con 51 millones de habitantes.

Myanmar (anteriormente llamado Birmania) tiene una larga historia de luchas por la autonomía y resistencia al control militar.

Estimaciones

Las estimaciones de la ONU indican que cerca de 6,800 civiles han fallecido y 3.6 millones de personas han sido desplazadas.

Esto ha generado una de las peores crisis humanitarias en Asia, con escasez de alimentos y asistencia que afecta al 40% de la población.

El año pasado, el ejército aumentó considerablemente el uso de su poder aéreo a través de aviones convencionales.

Además, empleó drones, paramotores y parapentes con capacidad para tres personas que lanzan bombas sobre los objetivos.

Junta militar

La junta niega las acusaciones de grupos de derechos humanos, de la ONU y de gobiernos occidentales sobre el bombardeo de áreas residenciales, escuelas y hospitales.

Asegura que sus operaciones están dirigidas contra grupos armados que buscan desestabilizar el país.

Khaing Thu Kha, portavoz del Ejército de Arakan, afirmó que los bombardeos aéreos del ejército son actos inhumanos y que las muertes de civiles no son inevitables.