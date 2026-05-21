600 sospechosos y 139 muertes por ébola: Organización de Salud

Se espera un incremento en los casos, mientras que autoridades de salud de Europa destacan que un brote allí es poco probable

Regeneración, 21 de mayo 2026– La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que el número de casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda subió a 600, con 139 muertes que fueron confirmadas.

EBOLA | A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou emergência internacional devido ao surto de Ebola na República Democrática do Congo e em Uganda. O vírus já soma quase 600 casos e 140 mortes suspeitas. Apesar do alerta máximo, especialistas afirmam que o cenário não atende… pic.twitter.com/t0qJZalCLI — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) May 21, 2026

Comité de Emergencia

El Comité de Emergencia de la OMS se llevó a cabo el miércoles en Ginebra.

El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el virus se mantiene como una emergencia de salud pública mundial, aunque no es una emergencia pandémica.

“La OMS considera que el riesgo de la epidemia es alto a nivel nacional y regional, y bajo a nivel mundial”, comentó Tedros.

Los datos previos proporcionados por funcionarios de la RDC indicaban alrededor de 131 muertes de 513 casos sospechosos.

Brote

El brote comenzó apenas cinco meses después de que la RDC anunciara el fin de su brote previo.

El jefe de emergencias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, hizo una declaración durante la misma conferencia de prensa.

Dijo que la «prioridad absoluta de la organización ahora es identificar todas las cadenas de transmisión existentes».

“Eso nos permitirá definir con precisión la magnitud del brote y poder brindar la atención necesaria”, expresó Ihekweazu.

#Ebola outbreak: ‘Every epidemic begins in a community & ends in a community’@WHO Emergency Director, Dr Marie Roseline Belizaire, emphasized the importance of a community-centred response to halt transmission in #DRC & Uganda.



@UN_News_Center interview https://t.co/otA0lgn5Eu pic.twitter.com/WL8tM318GV — United Nations Geneva (@UNGeneva) May 21, 2026

Urgencia

Tedros declaró el estado de emergencia el domingo y mencionó que lo hizo sin consultar a otros expertos debido a la urgencia del asunto.

Las autoridades han mencionado que el brote es provocado por la cepa Bundibugyo, un tipo de virus del Ébola que carece de vacuna o tratamiento.

De los 600 casos sospechosos, la OMS reportó que 51 han sido confirmados en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo.

Uganda también ha confirmado dos casos en Kampala, incluyendo un fallecimiento, de dos personas que llegaron desde la República Democrática del Congo a Uganda.

Les efforts de lutte contre #Ebola s'intensifient en #RDC🇨🇩.



Grâce à la livraison de fournitures et d'équipements médicaux par @WHO, les équipes mettent en place des installations afin de renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections et garantir la prise en… pic.twitter.com/PhmHVHyKMR — OMS Afrique (@OMS_Afrique) May 21, 2026

Atención médica

Un médico misionero que contrajo el ébola en la República Democrática del Congo está siendo trasladado a Alemania para recibir atención médica.

Los expertos de la OMS han comentado que creen que el brote comenzó hace algunos meses, y que la primera muerte sospechosa fue reportada el 20 de abril.

Se presume que hubo un evento de supercontagio en un funeral o un centro de salud, aunque las investigaciones están en marcha.

Mientras tanto, un portavoz de la Unión Europea declaró el miércoles que la posibilidad de un brote en Europa es «muy baja».

Fronteras

“Sabemos que las enfermedades no se detienen en las fronteras, y este es también el caso del Ébola”, dijo a los medios la portavoz Eva Hrncirova.

Pero «no hay indicios» de que los europeos deban hacer algo más allá de seguir las recomendaciones sanitarias habituales, aseguró.