Enorme inicio de Mundialito Futsal Femenil categoría Sub21

3 mil 840 jugadoras, como parte del Mundial Social 2026. Mundialito femenil inició en Michoacán con 350 entrenadoras y 100 árbitros

Regeneración, 26 de febrero de 2026. A través de un enlace de Palacio Nacional a Morelia, Michoacán, la Presidenta Sheinbaum, inauguró el Mundialito Futsal Femenil categoría Sub 21.

En el que participarán 3 mil 840 jugadoras de todo el país, como parte del Mundial Social 2026 que comprende una serie de actividades que tienen el objetivo de dejar un legado deportivo en el país.

Sheinbaum

“En algunas Mañaneras vamos a hacer enlaces para los distintos mundialitos que ya se están haciendo del Mundial de Fútbol.

«El día de hoy vamos a Michoacán, en un enlace con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla y con Zoé Robledo (director general del IMSS).

#MañaneraDelPueblo

🚨 HABEMUS Mundial Social



Se da silbatazo del FutSal para mujeres con 320 equipos y 3,840 jugadoras…

«…, y está ahí Gabriela Cuevas (coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026). Y es el torneo de fútbol femenil Sub 21 como parte de este Futsal”.

Así dijo la presidenta desde Palacio Nacional.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que se inscribieron 320 equipos de 188 municipios de todos los estados del país.

Los cuales suman un total de 3 mil 840 jugadoras, 350 entrenadoras y 100 árbitros. Este día inició el torneo con el partido entre Zacapu y Morelia.

Reveló que las eliminatorias se jugarán en el Centro Vacacional de Oaxtepec entre el 25 y 28 de marzo; y la gran final será el 29 de marzo en el Estadio Parque Ecológico Lago de Texcoco.

FIFA

La representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barron, informó que se cumplió con la instrucción de convertir el Mundial de Fútbol en una celebración de 32 estados.

#MañaneraDelPueblo. En enlace desde Michoacán, dan el silbatazo del MundialSocial de FutSal para mujeres. Hay 320 equipos inscritos con 3,840 jugadoras.

La cual inició en Michoacán; la presentación de nuevas canchas; y la formación de un nuevo semillero de mujeres de 18 a 21 años para formar a las jugadoras que van a representar a México en los mundiales de Futsal.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, reconoció a la Presidenta por esta iniciativa de impulsar este deporte entre mujeres jóvenes.

E incluso confió en que pronto México esté en un Mundial de Fútbol de Sala con todas las participantes de este mundialito.

Capitán

Las capitanas de los equipos de Zacapu, Diana Aguilar, y de Morelia, América Escobedo, agradecieron a la Presidenta de México por abrir estos espacios para que las mujeres puedan desarrollarse deportivamente.

En tanto que dieron la patada inicial del torneo.

Como parte del Mundial Social 2026 se realizarán 74 Mundialitos y Copas de Futbol en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la participación de Educación; Mujeres; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Así como de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).