Sheinbaum se reunirá con el Rey de España el 25 de junio

El encuentro se da dentro del viaje del Rey al Mundial de futbol, y en un contexto de mejora de las relaciones bilaterales

Regeneración, 18 de junio– El rey Felipe VI de España se encontrará con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en México el 25 de junio, justo un día antes de asistir a un partido de la Copa del Mundo, como parte de la «fortalecimiento de las relaciones entre ambos países».

Disculpas

En años recientes, el gobierno mexicano exigió que la Corona española ofrezca disculpas por los abusos hechos durante la conquista.

Recientemente, se han dado pasos hacia la reconciliación, como cuando el rey reconoció en marzo que hubo «muchos abusos» en ese tiempo.

Poco después de estas declaraciones del monarca español, Sheinbaum anunció que Felipe VI es uno de los jefes de Estado que estará presente en el Mundial.

«El rey hará una escala el jueves 25 de junio en Ciudad de México para atender la invitación de la presidenta Sheinbaum.

Encuentro

Y mantener un encuentro bilateral en el Palacio Nacional», dijo la Casa Real en un comunicado a la AFP.

«Este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales», añadió.

Esto se dará durante su camino a Guadalajara, donde el rey estará presente en el partido entre España y Uruguay el 26 de junio.

Cuando se le preguntó el jueves sobre este encuentro, la presidenta expresó que desea conversar «de los pueblos originarios.

Importancia

De su importancia en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles».

Sheinbaum reafirmó en su conferencia de prensa matutina que aunque la Corona española no ha solicitado perdón por la conquista, aceptar que hubo abusos «es un paso».

«Es muy importante que en España se reconozca la grandeza cultural de México (…) que viene del origen de los pueblos indígenas», indicó.

La solicitud de una disculpa a la Corona española fue presentada inicialmente en 2019 por el entonces presidente Manuel López Obrador.

Demanda

La actual mandataria continuó con esta demanda y no extendió una invitación al rey para su ceremonia de investidura en 2024.

Como respuesta, España no envió representantes a dicho evento.

La mejora en las relaciones comenzó en octubre de 2025.

Cuando el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció el «dolor e injusticia» infligidos a «los pueblos originarios».