¿Por qué Adrián Marcelo es investigado por presunto abuso sexual?

El polémico creador de contenido, Adrián Marcelo, se encuentra de nuevo bajo el escrutinio público tras haber sido acusado de abuso sexual.

Regeneración Mx, 9 abril 2023. Por medio de sus redes sociales, Carolina Lerma, expareja de Adrián Marcelo, denunció al creador de contenido por abuso sexual, luego de que tras una cita él le exigiera sostener relaciones sexuales.

De acuerdo con lo narrado por la joven de 28 años, el pasado 4 de febrero del 2022 se encontró con su ex pareja para discutir asuntos pendientes luego de su separación. Sin embargo, durante la conversación en el automóvil del creador de contenido, éste comenzó a hacer insinuaciones.

“Él comenzó a mostrar sus genitales sin consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales, a lo que me negué”, denunció Carolina en sus redes sociales.