Tiroteo en bar de Austin, Texas deja tres fallecidos y 14 lesionados

El FBI examina posibilidad de terrorismo; tres sufrieron lesiones graves antes de que los agentes eliminaran al agresor

Regeneración, 2 de marzo 2026– Un hombre disparó en las afueras de un bar en una zona de entretenimiento de la capital de Texas, Austin. En este incidente, dos personas perdieron la vida en las primeras horas del domingo, y el FBI mencionó que está siendo tratado como un posible acto terrorista.

Ataque

El ataque dejó a otras 14 personas con heridas, incluido un grupo de tres que se encuentran en estado crítico antes de que los agentes acabaran con el tirador, según comunicó la policía.

El individuo sospechoso, cuyo nombre no fue divulgado de inmediato, pasó en su SUV varias veces frente al establecimiento.

Después se detuvo y disparó desde la ventana hacia las personas en un patio y frente al bar, de acuerdo con la información de la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis.

Luego, el hombre armado aparcó su auto, se bajó con un rifle y comenzó a disparar a los transeúntes en la zona.

Abatido

Antes de que los agentes que acudieron a la intersección le dispararan, explicó Davis.

El FBI está investigando si este suceso corresponde a un acto terrorista debido a “señales” encontradas en el tirador y su vehículo.

Alex Doran, agente especial interino del FBI en San Antonio, comentó: “Es pronto para determinar eso”.

El suceso violento se registró frente a Buford’s Backyard Beer Garden poco antes de las 2 de la mañana, en la Sexta Calle.

Lugar concurrido

Este es un popular lugar de entretenimiento nocturno, rebosante de bares y locales de música, y se encuentra a solo unas pocas millas de la Universidad de Texas.

Robert Luckritz, jefe de Servicios Médicos de Emergencia, indicó que tres personas se encontraron sin vida en el lugar.

Además, 14 individuos resultaron heridos y los llevaron a hospitales. El tirador también se encontraba entre los fallecidos.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, destacó la pronta respuesta de la policía y los servicios de rescate. “Sin duda, salvaron vidas”, afirmó Watson.

🚨BREAKING: Waymo car was spotted blocking traffic for first responders to the Austin bar mass shooting that left 3 dead and 14 injured. pic.twitter.com/V2ADyGwLZU — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) March 1, 2026

Cincinnati

En un incidente diferente, otro tiroteo a primeras horas del domingo en un club nocturno y sala de conciertos en Cincinnati dejó a nueve personas heridas, según indicó la policía de Ohio.

Las nueve personas sufrieron heridas por bala, pero ninguna de ellas es considerada como potencialmente mortal, puntualizó Adam Hennie, jefe de policía interino de la ciudad.