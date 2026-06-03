IMSS: Comando Vigilancia y Gestión de Riesgos para el Mundial

El IMSS declara en sesión permanente su Comando Central para garantizar atención médica y coordinar urgencias durante el Mundial de Futbol

Regeneración, 2 de junio de 2026.– El Instituto Mexicano del Seguro Social activó su Comando Central de vigilancia para el próximo Mundial de Futbol.

Esta instancia se declaró en sesión permanente ante la llegada masiva de visitantes nacionales y extranjeros.

Un total de 253 unidades médicas estratégicas participarán activamente en este plan de contingencia institucional.

Los servicios de Urgencias mantendrán un monitoreo constante para atender cualquier eventualidad de forma inmediata.

Por su parte, las autoridades buscan garantizar la continuidad de los servicios de salud en todo el territorio.

El director general del organismo, Zoé Robledo, detalló el alcance de estas acciones preventivas de seguridad.

El funcionario federal afirmó: «Funcionarios y directivos de 253 unidades médicas estratégicas estarán atentos ante una eventualidad y la llegada masiva de personas».

De este modo, el sistema de salud pública asegura una coordinación total y eficiente de sus recursos disponibles.

Monitoreo nacional y sedes

Para lograr este objetivo, el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres realizará un seguimiento en tiempo real.

Esta plataforma tecnológica del IMSS permitirá una comunicación inmediata entre los hospitales de la red nacional.

El intercambio de información facilitará el uso eficiente de los recursos humanos y materiales disponibles.

La meta principal del programa es ofrecer una atención médica oportuna durante la justa deportiva.

A la par de estas acciones, la estrategia se enfocará en las tres ciudades sede del torneo.

Janett Alvarado González, coordinadora de Proyectos Especiales en Salud, ofreció detalles sobre la logística en las canchas.

La funcionaria del IMSS indicó: «Se contará con un triage para determinar riesgos en cada partido del Mundial».

Este sistema de clasificación se aplicará rigurosamente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Sistema de alerta operativa

Con el fin de sistematizar las respuestas, el instituto estableció un semáforo de alerta operativa muy preciso.

Esta herramienta permite clasificar los requerimientos de atención médica en cuatro niveles diferentes de gravedad.

La escala inicia con el color verde para operaciones habituales sin incidentes de gran relevancia.

Las fases intermedias ayudan a prevenir problemas y a organizar los recursos hospitalarios disponibles.

En contraparte, el escenario más crítico está representado por la alerta roja en el sistema.

Este nivel se activará ante un saldo masivo de víctimas o una emergencia mayor en las sedes.

Dicha condición de peligro obligará al despliegue inmediato de infraestructura y personal de refuerzo institucional.

Las autoridades sanitarias confirmaron que elaborarán un informe ordinario diariamente para evaluar las condiciones operativas.