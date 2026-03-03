Festival Noche de Primavera 2026 en la CDMX

CDMX celebra Noche de Primavera 2026 con 450 artistas y 20 sedes. Gran Baile de Sonideros y conciertos gratuitos en toda la capital

Regeneración, 3 de marzo de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México invita al festival Noche de Primavera 2026. Esta edición contará con la participación de 450 artistas y 20 sedes distintas. El evento busca fomentar la convivencia segura a través de la música gratuita.

“El objetivo es recuperar las calles, el espacio público y la noche para la convivencia”, afirmó Ana Francis López. La secretaria de Cultura destacó que las jacarandas florecidas serán el escenario natural del festejo.

“Promovemos la fiesta libre y segura”, añadió la funcionaria durante la presentación oficial del programa. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el anuncio de estas actividades para la ciudadanía.

El Festival Noche de Primavera 2025, que se llevará a cabo en 12 sedes distribuidas en nuestra Ciudad, para descentralizar la cultura, incluirá bolero, rock, electrónica, fusión latina, tropical, electro pop, música urbana, reggae y folclor, y dará inicio con el Tercer Gran Baile… pic.twitter.com/3YFd7vRWKy — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 12, 2025

El Zócalo retumba con sonideros

El sábado 21 de marzo, la Plaza de la Constitución recibirá el 4to Gran Baile de Sonideros. Doce proyectos seleccionados por sorteo pondrán a bailar a los asistentes durante doce horas.

La jornada iniciará al mediodía y concluirá a la medianoche con un ambiente festivo. “La Noche de Primavera tiene la escenografía natural más hermosa: las jacarandas”, expresó López Bayghen Patiño.

Destaca la participación estelar de Sonido Cóndor como un homenaje a su amplia trayectoria. Dos agrupaciones de la comunidad migrante en Estados Unidos también se unirán a la celebración. Este evento masivo consolida al Zócalo como el corazón cultural y bailable de la capital.

Rock y alternativas en el Centro Histórico

El Monumento a la Revolución vibrará con rock clásico de figuras como Cecilia Toussaint. Por su parte, el Monumento a Beethoven ofrecerá propuestas alternativas con bandas de Argentina y Colombia.

La Tremenda Korte y Santiago Motorizado encabezan el cartel en este punto emblemático. El Kiosco de la Alameda Central se llenará de fusión latina con Amandititita y Pablito Mix.

La Plaza Manuel Tolsá será el epicentro de la música electrónica con productores internacionales. Djs de Canadá, Marruecos, Filipinas y Corea del Sur mostrarán su talento ante el público. La Terraza del Museo del Estanquillo ofrecerá ópera, poesía y exponentes destacados del hip hop.

Experiencias naturales y ritos nocturnos

La Cañada en Los Dinamos repetirá su éxito con una propuesta de música house y techno. Se organizará un campamento y un rave que iniciará el sábado por la tarde.

La música no se detendrá hasta las seis de la mañana del día domingo. Dúos de Colombia, Francia y Japón mantendrán la energía alta durante toda la madrugada boscosa.

Esta sede busca descentralizar la oferta cultural y llevarla hacia el sur de la ciudad. El cartel incluye nombres como Sotomayor, Centavrvs y la reconocida japonesa Mari Sakurai. Es una opción ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y la electrónica.

Cuícatl: la ciudad que suena en las colonias

El domingo 22 de marzo comenzará el programa dominical denominado “Cuícatl, la ciudad que suena”. Esta iniciativa llevará música en vivo a 14 sedes repartidas en diversas alcaldías capitalinas.

Participarán 25 grupos, con una notable presencia de talento femenino y músicos internacionales. La instrucción de la jefa de Gobierno es territorializar y democratizar el acceso a la cultura.

Géneros como jazz, reggae, ska y metal llegarán a plazas de Iztapalapa, Tláhuac y Coyoacán. Se presentarán cerca de 150 músicos en espacios como la UTOPÍA Meyehualco y el Palacio Postal. Esta jornada busca apoyar al talento emergente y llevar arte a cada rincón urbano.

Un epicentro musical de vanguardia

La Noche de Primavera 2026 integra a 18 invitados de países como Nigeria, Marruecos y Corea. La mayoría de los 75 grupos participantes cuentan con una fuerte representación de mujeres artistas.

El Gobierno capitalino reafirma su compromiso con el acceso libre a espectáculos de alta calidad. Todas las actividades pueden consultarse en la Cartelera de la Ciudad de México y redes sociales.

La capital se transforma así en un escenario vivo para el disfrute de familias y jóvenes. Se espera una gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros durante todo el fin de semana. La primavera en la ciudad inicia con ritmo, diversidad y una sólida organización institucional.