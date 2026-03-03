40ª edición de los premios Goya se vuelve espacio de denuncia

Referencias al genocidio en Palestina, los ataques del ICE a los migrantes, y los abusos de Trump, caracterizaron los Goya

Regeneración, 2 de marzo 2026– La academia cinematográfica española celebró ayer los Premios Goya en Barcelona. La gala se convirtió en un lugar de protesta contra el genocidio en Palestina y las agresiones del ICE hacia los migrantes.

Premios politizados

“Habrá total libertad para hablar sobre Gaza, Ucrania o el ICE”, expresó antes de la ceremonia el actor Luis Tosar, quien fue el presentador.

La 40ª edición de los premios estuvo cargada de opiniones políticas. Se destacó la crítica que realizó el cineasta español Gonzalo Suárez a Trump al recibir el Goya de Honor.

“No podía imaginar, lo confieso, que llegaría el momento en el que existe un hombre, más que un hombre, no, perdón, un personaje que juega al golf con nuestro mundo sin consecuencias.

Buscando introducirlo en el agujero más oscuro. Ese individuo, cuyo nombre prefiero no recordar, me obliga a narrarles una historia”, mencionó el premiado en su discurso.

Soñar despiertos

“Dios nos otorga sueños y nos castiga con la realidad. El cine es una forma que nos permite soñar despiertos.

Además de las realidades virtuales y nuestra imaginación, es el último refugio que tenemos para soñar despiertos”, compartió Suárez.

Otra de las galardonadas con el Goya de Honor fue la actriz estadounidense Susan Sarandon.

Ella expresó su tristeza por vivir en “tiempos en los que la violencia y la crueldad dominan el mundo”.

Gana el Goya a Mejor Actor Protagonista Jose Ramon Soroiz por "Maspalomas" en la primera nominación de su carrera a los Premios Goya. #Goya2026 pic.twitter.com/Zol3aRrpvS — Premios Goya (@PremiosGoya) February 28, 2026

Sarandon

“Miro a mi alrededor y veo a nuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tan gran lucidez moral. ¡Gracias!

“Tanta lucidez moral que me ayuda. En medio del caos y la opresión, esto me hace sentir menos sola, me recuerda que soy parte de una comunidad más grande.

Y agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Gracias”, afirmó la actriz.

🇪🇸 | El único momento de cordura en los Goya: la productora María Luisa Gutiérrez recoge el premio a Mejor Película y defiende la libertad de expresión, a los Cuerpos de Seguridad del Estado, a las víctimas del terrorismo y hasta a los agricultores. pic.twitter.com/9Ty3gO97cb — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) February 9, 2025

Los domingos: mejor película

La película Los domingos ganó el Premio a la Mejor Película, mientras que Patricia López Arnaiz se llevó el galardón a Mejor Actriz Protagonista por su actuación en la misma película.

López Arnaiz manifestó que sentía que el personaje “ya existía antes y estaba allí esperando”.

También agradeció a la directora de la película por “iluminar las violencias que sufren los niños”.

Otras galardonadas

La cinta Sirat se destacó como una de las favoritas, obteniendo seis premios en categorías técnicas.

Además, la película Sorda hizo historia al otorgar el premio a su protagonista, Miriam Garlo, quien es la primera actriz con discapacidad auditiva en recibir un Goya.

Garlo ganó el premio a actriz revelación por interpretar a Ángela, una mujer sorda que da a luz a una niña oyente.

En un mundo diseñado para personas sin problemas auditivos, en una película dirigida por su hermana, Eva Libertad.

Al momento de entrar al escenario, la típica ovación se transformó en un auditorio con todas las manos en alto, un gesto de aplauso en lenguaje de señas.

⭐ El equipo de "Gilbert" recoge el premio al Mejor Cortometraje de Animación. #Goya2026 pic.twitter.com/9tIkUiUZAz — Premios Goya (@PremiosGoya) February 28, 2026

Latinoamérica

La película argentina Belén ganó el Goya a la Mejor Película Iberoamericana. “El mundo se ha vuelto una película de terror”, comentó la directora argentina Dolores Fonzi.

“No se dejen engañar: La ultraderecha ha llegado para arruinarlo todo. Yo provengo del futuro, de un país donde el presidente (Javier Milei) incluso ha puesto el agua a la venta”, agregó.

La película Valor sentimental, dirigida por Joachim Trier, recibió el galardón a la Mejor Película Europea.

Durante la alfombra roja, varios artistas de películas nominadas pasaron por ahí, y se notó en algunos de ellos una placa con el símbolo de la sandía y la consigna «Free Palestine».