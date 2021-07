Daniel Bisogno fue señalado de realizar tocamientos indebidos contra el cantante de la Academia Primera Generación; Raúl Sandoval

El conductor de Ventaneando fue acusado de tocar las partes íntimas de uno de sus amigos

Regeneración, 22 de julio de 2021. El conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, está en el ojo del huracán tras ser señalado de realizar tocamientos indebidos al ex académico Raúl Sandoval.

Esta situación se dio a conocer a través del programa ‘Chisme No Like’ donde Raúl Sandoval reveló el motivo por el que perdió su amistad con el presentador de TV Azteca.

«Si fuimos muy amigos (…) la forma en la que acabó esa amistad fue muy fea. Aunque yo me sentía apreciado y valorado por todo su apoyo»

«Me faltó al respeto»; participante de Guerreros señaló a Daniel Bisogno

El cantante de la Academia explicó que sin importar la amistad, el conductor de Ventaneando no le dio la cara para ofrecerle una disculpa, por lo que ahí dio por perdida su relación amistosa.

«En una fiesta, yo creo que se le pasaron las copillas o algo así y él cometió una falta de respeto hacia mi. Me tiró un agarrón de nueces con la mano medio escondida»

Por otra parte, Raúl Sandoval contó que cuando vivió el incomodo momento, ‘El Muñe’ tenía pareja por lo que no entendió los motivos de los tocamientos indebidos.

Ante este señalamiento, los conductores del programa le cuestionaron a Sandoval cómo fue el incomodo momento que vivió con Daniel Bisogno.

«Estábamos entre varios hombres platicando y tomando y entonces de repente sentí algo raro, pensé que me había golpeado con algo pero no había nada y en la observación me di cuenta de que venía otra vez la mano»

La reacción de Raúl Sandoval ante los tocamientos del conductor de Ventaneando

Ante el tocamiento, el también actor aseguró que prefirió retirarse porque se sintió muy ofendido; «no le pegué un chingadazo porque era mi amigo y me fui muy confundido» aseguró.

Raúl Sandoval explicó que tras los tocamientos no supo cómo reaccionar ya que la amistad con Daniel Bisogno era lo más importante para él.

«Pude haber respondido de otra manera, yo era muy agresivo, todavía no había tomado terapias pero ahora he aprendido a tomar las cosas con más calma»

Finalmente, el concursante de Guerreros 2021 afirmó ante las cámaras que está muy agradecido con la televisora por el impulso que le dieron en el mundo de los medios.

Sin embargo, reiteró que el momento incómodo y la nula disculpa de Daniel Bisogno fueron los verdaderos motivos por los que terminó su amistad.

Asimismo recordó que los rumores sobre su actual matrimonio con Fran Meric, quien fue pareja de Bisogno, no tuvieron nada que ver con el problema.

El conductor de Ventaneando se ha visto envuelto en las polémicas porque en diversas ocasiones se ha cuestionado la sexualidad del ‘Muñe’.

Ahora con esta reciente acusación, Bisogno se ha mantenido alejado y no ha dado declaración alguna sobre el tema.