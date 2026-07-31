SEDEMA: Convoca a Crear Jardines de Polinizadores en la CDMX

SEDEMA convoca a la ciudadanía para transformar balcones y azoteas en refugios ecológicos. Capacitación y plantas nativas gratuitas

Regeneración, 30 de julio de 2026.– La Secretaría del Medio Ambiente lanzó oficialmente la convocatoria 2026 del programa Jardines para la Vida.

Esta importante iniciativa busca transformar diversos rincones urbanos en refugios seguros para la biodiversidad.

La estrategia forma parte integral del Plan de Acción Climática capitalino proyectado para el quinquenio actual.

El proyecto prioriza la siembra estratégica de vegetación nativa dentro de todas las alcaldías.

De manera paralela, las autoridades buscan fortalecer la resiliencia climática mediante soluciones basadas en la naturaleza.

“El programa suma a personas, familias e instituciones que quieran transformar pequeños espacios”, afirmaron autoridades de SEDEMA.

Asimismo, la dependencia proyecta alcanzar una meta global de más de 4 mil quinientos jardines.

Esta iniciativa ha logrado capacitar exitosamente a más de 2 mil personas desde su creación.

Requisitos de participación y beneficios de las especies nativas

La convocatoria está dirigida a ciudadanas y ciudadanos que no hayan recibido apoyos en ediciones anteriores.

Los interesados deben contar con algún espacio disponible como balcones, patios, jardineras o azoteas.

Las personas seleccionadas recibirán talleres de capacitación virtual y acompañamiento técnico completamente gratuito.

Además, la administración pública entregará ejemplares de plantas nativas adaptadas al ecosistema de la capital.

“Las plantas nativas están adaptadas al clima local, por lo que requieren menos agua y mantenimiento”, destacaron fuentes oficiales.

Esta vegetación favorece directamente a especies clave como abejas, mariposas, colibríes y murciélagos.

En consecuencia, la creación de estas islas verdes fortalece el tejido ambiental en la zona metropolitana.

Los refugios generados ayudan a mitigar los efectos del cambio climático en la comunidad.

Registro digital y fechas clave del calendario oficial

El periodo de inscripción en línea permanecerá abierto hasta el próximo viernes 28 de agosto.

Las solicitudes se procesarán a través del portal institucional o hasta agotar la disponibilidad de insumos.

La lista final de las personas seleccionadas será publicada el lunes 31 de agosto.

La plataforma oficial de la secretaría alojará los resultados para consulta pública de todos los aspirantes.

Posteriormente, las jornadas educativas virtuales y la colocación de plantas se realizarán durante septiembre y octubre.

Los talleres formativos concluirán de forma definitiva el sábado 10 de octubre del presente año.

Por último, la dependencia puso a disposición del público líneas telefónicas y correo electrónico para orientación.

La ciudadanía podrá registrar sus proyectos directamente en el enlace digital habilitado por el gobierno.