Argentina: Masiva Protesta Obrera en Plaza de Mayo

La Confederación General del Trabajo de Argentina endurece su postura frente al gobierno de Javier Milei durante una marcha histórica

Regeneración, 30 de abril de 2026.– La principal central obrera de Argentina realizó una masiva movilización en la capital del país.

Los manifestantes se concentraron en Plaza de Mayo durante la víspera del Día del Trabajo.

La Confederación General del Trabajo decidió aumentar la tensión política contra el gobierno nacional.

Los dirigentes sindicales anunciaron que no otorgarán más concesiones a la gestión actual.

Miles de trabajadores se reunieron frente a la Casa Rosada para expresar su profundo descontento.

La organización gremial busca frenar los ajustes económicos que afectan a la población trabajadora.

El movimiento obrero planea profundizar el conflicto si no existen respuestas favorables del Ejecutivo.

La defensa de la dignidad popular es la prioridad máxima en este momento crítico.

La Postura del Liderazgo Gremial

Octavio Argüello, referente de Camioneros, habló con firmeza durante el acto central en la plaza.

El dirigente envió un mensaje directo al mandatario para manifestar el hartazgo de los sindicatos.

“Se terminó la paciencia, señor presidente”, planteó el secretario general ante una multitud movilizada.

La central obrera exige un cambio de rumbo inmediato en las políticas públicas vigentes.

Argüello aseguró que es imposible construir una nación libre eliminando los derechos adquiridos.

El líder sindical criticó duramente la caída del consumo y el deterioro de la economía.

“No se soporta más que siga ajustando al pueblo”, denunció el representante gremial con énfasis.

La movilización marcó un punto de inflexión en la relación entre el sindicalismo y Milei.

Demandas Sociales y Futuro del Conflicto

Jorge Sola cuestionó públicamente las declaraciones oficiales sobre la reducción de la pobreza nacional.

El secretario invitó al gabinete a recorrer los pueblos del interior para observar la realidad.

“No puede haber algo más contradictorio que decir que bajaron la pobreza”, postuló el dirigente.

Militantes de diversos rubros como metalúrgicos y bancarios respaldaron las fuertes palabras de Sola.

La CGT reivindicó su férrea oposición a las políticas de derecha implementadas desde diciembre pasado.

Los gremios postergaron la convocatoria a una nueva huelga general por el momento actual.

El objetivo principal de la marcha fue exigir trabajo digno y salarios justos.

La jornada de protesta concluyó con un homenaje solemne al fallecido papa Francisco.