Jefa Clara Condena Criminalización de Migrantes

Brugada rechazó las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos. Anunció la apertura de un Centro Multiservicios para migrantes

Regeneración, 30 de julio de 2026.– La jefa de Gobierno de la Ciudad de México inauguró un importante foro internacional sobre movilidad humana.

En este encuentro participaron diversas autoridades locales de 12 ciudades del continente americano.

Clara Brugada Molina condenó con firmeza las políticas que buscan criminalizar a las personas migrantes.

La mandataria manifestó profunda indignación por las muertes ocurridas en operativos migratorios estadounidenses.

Por otra parte, la funcionaria enfatizó la importancia de proteger los derechos fundamentales de los viajeros.

En su intervención recordó que ningún ser humano debe ser catalogado jamás como ilegal.

“Desde la Ciudad de México condenamos enérgicamente las políticas que criminalizan la movilidad humana”, declaró la mandataria capitalina.

Brugada subrayó que la capital mexicana fue construida históricamente por grandes olas migratorias.

Servicios de atención y proyectos para la población migrante

Las brigadas humanitarias capitalinas han atendido a miles de personas en el primer semestre del año.

La ciudad duplicó la capacidad de sus albergues públicos para brindar espacio y alimento dignos.

El gobierno local garantizó el acceso pleno a la salud y educación para menores de edad.

La administración cuenta con un padrón especial para facilitar la vinculación a programas sociales públicos.

“No hay nada más injusto e inhumano que convertir un trámite administrativo en un obstáculo para los derechos de la infancia”, subrayó Brugada.

La mandataria lamentó que la burocracia impida el ejercicio pleno de los derechos infantiles.

Siguiendo esta misma línea de acción, la jefa de Gobierno anunció la creación de un Centro Multiservicios.

Este nuevo espacio concentrará orientación jurídica, atención médica, vivienda y apoyos sociales integrales.

Perspectiva regional y cooperación entre ciudades de América

Alcaldes del continente americano coincidieron en la necesidad de articular una gestión migratoria humana.

Los líderes analizaron las oportunidades de desarrollo económico que ofrece la integración comunitaria.

El alcalde de Bogotá destacó que recibir migrantes venezolanos fortalece directamente la economía local.

Carlos Fernando Galán aseguró que “la migración representa una oportunidad para el desarrollo de las ciudades”.

De manera complementaria, representantes de Santiago, Montevideo y Saint Louis compartieron sus distintas experiencias locales.

Las autoridades llamaron a construir narrativas positivas para frenar discursos de odio e intolerancia.

En ese sentido, los gobernantes acordaron fortalecer la cooperación regional para influir en políticas gubernamentales.

Las ciudades reiteraron su compromiso de colaborar activamente para garantizar el bienestar de todos.