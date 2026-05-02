Trump concluye la guerra contra Irán

Maquinaria bélica detenida antes que la ley obligara a apagarla por la fuerza. Ventana pequeña para la diplomacia: No a la guerra

Regeneración, 2 de mayo de 2026. En un giro abrupto de la política del presidente Donald, dio por concluida la guerra contra Irán, antes del vencimiento de sus poderes de guerra.

Por otra parte, la agencia estatal de noticias IRNA informa que Irán ha enviado una propuesta de negociación con EE.UU a mediadores de Pakistán en un intento por poner fin a la guerra.

El USS Gerald R. Ford abandona oficialmente Oriente Medio dejando en la región únicamente al USS Abraham Lincoln y al USS George H. W. Bush .

Trump

Y es que el presidente notifica al Congreso el cierre de la guerra con Irán.

En un movimiento que redefine el panorama geopolítico de Oriente Medio y sacude los cimientos del equilibrio de poderes en Washington, el Poder Ejecutivo ha dado un paso definitivo para cerrar el capítulo bélico con Teherán.

La noticia, que muchos analistas esperaban con cautela, se formalizó mediante una comunicación oficial que busca desactivar una bomba de tiempo legislativa y evitar un choque frontal con el Capitolio.

La confirmación llegó a través de un comunicado directo hacia las cámaras legislativas. En este documento, se establece de manera tajante el fin de las operaciones de combate.

Según el reporte oficial, «el presidente estadounidense Donald Trump notifica al Congreso que la guerra contra Irán ha sido ‘terminada’ antes de que venciera el plazo de 60 días establecido por la Resolución sobre los Poderes de Guerra».

Maña

Esta declaración no es solo un gesto de paz, sino una maniobra legal estratégica.

Al declarar la guerra como finalizada bajo estos términos, la Casa Blanca detiene el cronómetro de una de las leyes más restrictivas para un comandante en jefe:

Aquella que le impide mantener a las tropas en combate sin el consentimiento explícito de los representantes del pueblo.

¿Qué es la Resolución sobre los Poderes de Guerra?

Para entender por qué este anuncio es tan relevante para alguien que no sigue la política diariamente, hay que remontarse a 1973.

Tras la experiencia de la Guerra de Vietnam, el Congreso de EE. UU. aprobó una ley para limitar la capacidad del presidente de enviar al país a conflictos prolongados de forma unilateral.

Esta ley establece que, una vez que se inician hostilidades, el presidente tiene un «reloj» de 60 días.

Si en ese tiempo el Congreso no vota a favor de una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), el presidente está obligado por ley a retirar las tropas y detener los ataques.

Al hacer el anuncio justo ahora, Trump evita el escenario donde el Congreso podría haberle ordenado una retirada forzosa, lo que habría sido interpretado como una debilidad política o una derrota legal.

Tiempos

Durante los últimos meses, el mundo observó con nerviosismo cómo la escalada de sanciones económicas, ataques a infraestructuras petroleras y escaramuzas con drones colocaban a ambas naciones al borde de un conflicto total. Irán, por su parte, mantuvo una postura de resistencia frente a la política de «máxima presión» de Washington.

Para el ciudadano común, esto se tradujo en incertidumbre global.

Esto es, fluctuaciones constantes en el precio de la gasolina, temor por la seguridad de las rutas marítimas en el Estrecho de Ormuz y el miedo persistente a una nueva guerra a gran escala en una región ya devastada por décadas de violencia.

El anuncio del fin de la guerra trae un respiro, aunque sea temporal, a los mercados internacionales y a las familias de los militares desplegados.

Consecuencias y lo que viene. Aunque la guerra se declara «terminada», los expertos advierten que esto no significa una reconciliación total.

El fin de las operaciones militares activas según la notificación presidencial implica que «las operaciones militares deben cesar a menos que los legisladores autoricen el uso de la fuerza».

Esto traslada la responsabilidad al Congreso.

Si en el futuro surgiera un nuevo incidente, el presidente no podría simplemente reanudar los ataques; necesitaría, esta vez sí, el permiso de los senadores y representantes.

En el ámbito internacional, la noticia ha sido recibida con una mezcla de alivio y escepticismo.

Aliados europeos, que han intentado salvar el acuerdo nuclear con Irán durante años, ven esto como una oportunidad para retomar la diplomacia.

Por otro lado, los sectores más duros en Washington cuestionan si este retiro es una estrategia electoral o si realmente existe un plan de estabilidad a largo plazo que no dependa únicamente de la presencia de portaaviones en el Golfo Pérsico.

Dato

El cierre de este conflicto bajo el amparo de la Resolución de Poderes de Guerra marca un precedente importante.

Demuestra que, incluso en tiempos de polarización extrema, las reglas del juego democrático sobre quién tiene el poder de enviar a una nación a la guerra siguen vigentes.

Para el público no conocedor, el mensaje es claro:

La maquinaria bélica se detiene antes de que la ley obligara a apagarla por la fuerza, abriendo una ventana, aunque sea pequeña, para que la política exterior vuelva a la diplomacia y salga de los campos de batalla.