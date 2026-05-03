Israel arrecia bombardeo a Líbano, más de 40 muertes en 24 horas

La aviación israelí atacó al sur de Líbano, incluso valle de Beca y suburbios de Beirut. Crisis humanitaria, desplazamiento masivo de civiles

Regeneración, 2 de mayo de 2026. En redes destacan la muerte de cuarenta y una personas en las últimas 24 horas en una serie de ataques aéreos israelíes en varios puntos del Líbano

Esto, elevando la cifra total de fallecidos a 2 mil 659 desde el inicio de la escalada en marzo.

A pesar de un intento de tregua, los enfrentamientos persisten en el sur, el valle de la Becá y los suburbios de Beirut, generando una grave crisis humanitaria y el desplazamiento masivo de civiles.

. La escalada, que incluyó la destrucción de infraestructura en Yaroun.

Líbano

Y es que el Ministerio de Salud libanés informó el miércoles 29 de abril de 2026 que al menos 42 personas murieron en un periodo de 24 horas debido a la intensificación de los bombardeos israelíes en diversas zonas del país.

Esta reciente escalada se produce en un contexto de alta tensión, a pesar de los esfuerzos por mantener un frágil cese al fuego:

Al tiempo que se indica que las zonas más afectadas son el sur del Líbano, afectando distritos como Tiro, Bint Jbeil y Nabatieh.

Asimismo, en el balance total según cifras oficiales, desde el reinicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo, el número acumulado de fallecidos en el Líbano ha superado los 2 mil 580 seres humanos.

Ello, con un impacto civil y militar que incluye tres rescatistas de la Defensa Civil, familias enteras en sus hogares y al menos un soldado del ejército libanés junto a su hermano.

Horror

Por otra parte, se describe que la intensidad de los ataques se cifra en una sola jornada con registraron más de 70 ataques aéreos simultáneos mediante aviones de combate y drones.

Israel sostiene que estas operaciones tienen como objetivo destruir la infraestructura militar de Hezbolá.

Sin embargo, las autoridades libanesas denuncian constantes violaciones a la tregua anunciada semanas atrás.

Afectaciones

Desde el reinicio de los enfrentamientos el 2 de marzo de 2026, el conflicto ha provocado un desplazamiento masivo y un colapso acelerado de los servicios básicos.

Hasta el 2 de mayo de 2026, el Ministerio de Salud Pública del Líbano reporta un saldo acumulado de 2,659 muertos y 8,183 heridos.

Se estima que más de 1.2 millones de personas (casi el 25% de la población) han sido desplazadas de sus hogares.

Inseguridad Alimentaria

La ONU proyecta que 1.24 millones de personas enfrentarán inseguridad alimentaria aguda entre abril y agosto de 2026 debido a la interrupción de mercados y la destrucción de medios de vida.

Colapso Sanitario: La Organización Mundial de la Salud ([OMS]advierte que el sistema de salud está «gravemente tensionado», con más de 139 ataques contra instalaciones sanitarias y hospitales operando al 90-100% de su capacidad.

Partes en Conflicto

Por otra parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha insistido en la necesidad de consolidar un alto el fuego real y detener lo que califica como «agresiones israelíes» antes de avanzar en cualquier negociación diplomática en Washington.

Las autoridades denuncian que los ataques continúan a pesar de los anuncios de tregua.

Israel sostiene que sus operaciones militares son necesarias para neutralizar la infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano y el Valle de la Bekaa, acusando al grupo de utilizar zonas civiles para sus operaciones.

Internacional

La Asamblea General ha exigido un alto el fuego inmediato y ha condenado los ataques que afectan a la población civil y a los cascos azules (UNIFIL).

El coordinador humanitario para el Líbano, Imran Riza, describió la situación como una «tormenta perfecta» de desafíos impredecibles.

En tanto que Estados Unidos aboga por un alto el fuego «duradero y efectivo», aunque ha cuestionado la eficacia de misiones como la UNIFIL ante el alto número de bajas.

Rusia: Ha centrado sus críticas en las acciones militares de Israel y ha defendido la necesidad de una presencia sostenida de la ONU en la región para evitar un desastre mayor.

En el sur del Líbano, estamos asistiendo a otra limpieza étnica masiva del ejército barbárico de "Israel", que está destruyendo casa por casa para que las familias libanesas no puedan regresar y así poder robarles las tierras.



¿De nuevo el mundo va a permitir otra Gaza? ¿Donde… pic.twitter.com/OgNfPSO3bW — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) May 2, 2026

La asistencia humanitaria se enfrenta a una falta crítica de fondos y a dificultades logísticas para entregar combustible, agua y suministros médicos a los refugios masificados.

