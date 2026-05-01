Detenido Guillermo N Jiménez: Líder de Fraude de Autos de Lujo

Capturan en la colonia Doctores a Guillermo Soto Jiménez, cabecilla de la banda «Los Soto Jiménez» dedicada al fraude de vehículos

Regeneración, 30 de abril de 2026.– Fuerzas federales capturaron a Guillermo Soto Jiménez en la Ciudad de México hoy.

El operativo ocurrió este jueves en la céntrica colonia Doctores de la capital.

Agentes identifican al sujeto como líder principal de una red delictiva muy peligrosa.

El arresto debilita significativamente a los grupos dedicados al fraude de autos.

El detenido cuenta con treinta y un años de edad actualmente.

La policía ejecutó así la segunda captura relevante de esta familia criminal.

Autoridades aprehendieron a su padre, Guillermo Soto Ortega, durante el pasado año 2023.

La estructura del mando colapsa tras este nuevo golpe de seguridad ciudadana.

El esquema de fraude con vehículos de alta gama

La banda criminal “Los Soto Jiménez” operaba en diversos estados de México.

Sus fraudes afectaron a ciudadanos en Jalisco, Puebla, Nuevo León e Hidalgo.

Los integrantes utilizaban redes sociales para proyectar una imagen de mucha riqueza.

Simular un alto poder adquisitivo facilitaba el engaño a todas las víctimas.

Los estafadores contactaban a dueños de automóviles con marcas de lujo exclusivas.

Ellos presentaban documentos bancarios falsos para concretar las compras de forma ilícita.

Los sujetos cancelaban las transferencias bancarias tras recibir las unidades de gama alta.

Muchos ciudadanos perdieron su patrimonio por confiar en estos comprobantes falsificados.

Proceso judicial y desmantelamiento de la red

El “Gabinete de Seguridad del Gobierno de México” detalló el operativo este jueves.

El organismo informó que el sospechoso enfrenta cargos por el delito de asociación delictuosa.

“Guillermo ‘N’ fue detenido en inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc”, notificó la autoridad.

Un juez otorgó la orden de aprehensión mediante las pruebas presentadas contra él.

Los agentes llevaron al implicado ante el Ministerio Público correspondiente esta tarde.

La institución definirá su situación jurídica durante las próximas horas de forma oficial.

El trabajo conjunto evidencia la coordinación efectiva entre los diversos niveles gubernamentales.

Este arresto resguarda el dinero de los compradores ante métodos de engaño sofisticados.