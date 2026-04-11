¡Tierra y libertad! 107 años del asesinato de Emiliano Zapata

Caudillo del Sur. La figura clave en la lucha por la tierra en la Revolución Mexicana. Perfidia en Chinameca. ¡Zapata vive, la lucha sigue!

Regeneración, 10 de abril 2026– En conmemoración del aniversario de Emiliano Zapata, hoy 10 de abril se izan banderas a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México en honor al líder revolucionario conocido como el “Caudillo del Sur”, quien fue asesinado en 1919 en la Hacienda de Chinameca, en Morelos.

🌾 #Efeméride | ¡La tierra y la libertad siguen vivas!

En la plaza principal de Anenecuilco, #Morelos, luce la silueta en bronce de su héroe Emiliano Zapata.



A 107 años del aniversario luctuoso del Caudillo del Sur, su legado sigue vigente en la lucha por la justicia social.… pic.twitter.com/KvYj4mIsB3 — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) April 10, 2026

Líder agrarista

Zapata lideró la lucha armada por la tierra en el sur del país durante la Revolución Mexicana, convirtiéndose en uno de los principales íconos del movimiento agrarista en México.

Nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos, y fue asesinado el 10 de abril de 1919 a los 39 años.

De familia campesina, trabajó como vaquero y encargado de un matadero antes de hacerse conocido como líder revolucionario.

En 1910 creó el Ejército Libertador del Sur, que operó por más de nueve años.

El Ejercito Libertador del Sur

Para 1914, sus tropas contaban con aproximadamente 27 mil hombres, controlando gran parte de Morelos y con presencia en áreas de Guerrero y los alrededores de la Ciudad de México.

Un año después de que comenzó la lucha, en 1911, presentó el Plan de Ayala, cuyo principio fundamental era “La tierra es de quien la trabaja”.

Este documento pedía la devolución de tierras a las comunidades y la repartición de grandes propiedades.

Durante su control en Morelos, especialmente entre 1914 y 1917, se realizó la entrega de miles de hectáreas a ejidos y comunidades, aunque no hay un número oficial total.

Combates

Zapata participó en varios combates en municipios como Tepalcingo, Yautepec, Cuautla y Cuernavaca.

En 1914, logró tomar localidades clave como Jonacatepec y Chilpancingo, además de avanzar hacia el Valle de México.

Donde su ejército puso en peligro la capital al controlar áreas como Cuajimalpa, Xochimilco y Milpa Alta.

El Ejército Libertador del Sur, junto con la División del Norte, liderada por el General Francisco Villa, entró triunfalmente a la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914.

Zapata rechazó sentarse la silla presidencial, argumentando que corrompía a quien ocupara ese lugar, mientras que Villa aceptó gustosamente.

La traición

Cuando el Ejercito del Sur rompió relaciones con Venustiano Carranza, éste comisionó al General Pablo González para realizar la campaña para pacificar el sur.

En conjunto con el Coronel Jesús Guajardo, le hicieron creer a Zapata que desconocían al gobierno de Carranza.

Guajardo se ganó su confianza para entrevistarse con el Caudillo de Sur. La primera conversación se realizó en una estación del Ferrocarril Interoceánico.

Allí, a pesar de las órdenes para que Guajardo llevara sólo 150 hombres, este llevó 800, Zapata se hizo acompañar sólo de su escolta personal.

El asesinato

Salió después hacia Tepalcingo, donde el día 10 de abril de 1919 fue citado en la hacienda de Chinameca.

Zapata llegó a la cita acompañado de una pequeña escolta y a su arribo, las tropas de Guajardo presentaron armas.

Al principio simularon rendirle honores, pero cuando el caudillo entró a la hacienda, abrieron fuego dándole muerte en el acto.

Hoy en día, su legado perdura como un símbolo de la lucha agraria e indígena en el país.

Su nombre se encuentra en municipios, avenidas y espacios públicos, y su imagen es parte de la memoria histórica nacional.