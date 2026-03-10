Avanza Senado reforma para topar pensiones doradas

Senado: En Comisiones se aprueba reforma al artículo 127 para que ninguna pensión de confianza pueda exceder 50% de la que gana la presidenta

Regeneración, 10 de marzo de 2026. Como se sabe dentro de las altas remuneraciones de la época del PRIAN, o McPrian como dicen otros, faltaba regular las relacionadas con altos funcionarios públicos.

Lo anterior, ya que requería una reforma específica al artículo 127 Constitucional que regula las relaciones laborales en México.

Esto es que la alta burocracia ya no podrá recibir ni un millón o trescientos mil pesos al mes como ejemplificó a principios de año la presidenta cuando anunció la iniciativa.

«A partir de ahora, los funcionarios de confianza de algunas dependencias federales no pueden recibir un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos. ¡Imagínense!».

«Quiero dejar claro que no tiene que ver con trabajadores con contratos colectivos, nos estamos recibiendo a altos mandos de confianza que, a la fecha, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones».

Por otra parte por medio de redes sociales los senadores morenos publicaron en su cuenta de X su fidelidad con la presidenta:

«Las y los senadores de Morena respaldamos con firmeza a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum».

«En las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobamos por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 127 de la Constitución para poner límites a las jubilaciones y pensiones».

Y destaco: Se acabaron «los privilegios y las pensiones millonarias de unos cuantos. En la Cuarta Transformación seguimos avanzando».

Como se sabe, se busca que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal.

Y es que esto permitirá recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos (mdp) que se destinarán a los Programas para el Bienestar.

Así en febrero, al anunciar la iniciativa, la presidenta expresó:

“Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión».

«Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos».

“Quiero dejar muy en claro que no tiene que ver con trabajadores y trabajadoras con contratos colectivos, ahí si no porque esos son sus contratos, negociaciones históricas que han hecho.

«Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos o sea recursos del pueblo les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”.

Así dijo desde Palacio Nacional en Las Mañaneras del Pueblo.

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, detalló que la reforma se fundamenta en tres principios fundamentales.

Por una parte, en la austeridad Republicana, Humanismo Mexicano y Responsabilidad Financiera.

Además, expuso que la propuesta está dirigida a eliminar las pensiones exorbitantes en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo.

La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que entre las pensiones exorbitantes entre personal de confianza destacan: Luz y Fuerza del Centro en Liquidación.

Es decir, con 9 mil 457 extrabajadores que reciben una pensión de 100 mil a 1 millón de pesos, de los cuales, 3 mil 504 tienen una jubilación mayor al sueldo neto mensual de la Presidenta.

En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), 544 personas pensionadas reciben ingresos superiores a los de la Jefa del Ejecutivo Federal por un total de mil 827 mdp anuales.

Respecto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2 mil 199 pensionados reciben montos superiores a los de la Presidenta de México, por 4 mil 496 mdp anuales.

En Nacional Financiera (Nafin), nueve personas pensionadas reciben un ingreso superior a las percepciones netas de la Presidenta, por 16 millones anuales.

Del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), 19pensionados perciben más que la primera mandataria por un monto de 37 millones de pesos anuales.