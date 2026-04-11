Ecuador sube aranceles a Colombia al 100% desde mayo

«Esto es simplemente inaceptable, y significa el término del Pacto Andino para Colombia», afirmó el presidente Gustavo Petro

Regeneración, 10 de abril 2026– El Gobierno ecuatoriano comunicó el 9 de abril que elevará los aranceles a las importaciones colombianas del 50% al 100%, argumentando que su vecino no ha cumplido con las medidas de seguridad en la frontera.

🔵 #Televistazo 📌 La relación diplomática entre Ecuador y Colombia entró en su punto más crítico en los últimos años. La crisis se intensifica, sin señales de diálogo, tras el retiro mutuo de embajadores, la imposición de aranceles del 100 % a productos provenientes de Colombia… pic.twitter.com/0zb54ZYxFj — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) April 10, 2026

Decisiones

«Al confirmar que Colombia no ha implementado acciones concretas y eficaces en cuanto a la seguridad fronteriza, Ecuador se ve forzado a adoptar decisiones soberanas».

Así se expresó el Gobierno en un comunicado del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador.

El presidente Daniel Noboa manifestó que no se puede llegar a acuerdos con un Gobierno que no comparte «el mismo nivel de compromiso» en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia.

En su cuenta de X, el mandatario ecuatoriano también mencionó que las muertes violentas han disminuido un 33% desde que comenzó la guerra comercial.

Aranceles

Los aranceles se implementaron para instar a Colombia a mejorar la seguridad en la frontera y combatir la criminalidad organizada.

Además, añadió: “En el futuro, se podrá dialogar con un Gobierno que realmente esté comprometido en enfrentar la delincuencia y el narcotráfico”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó de «inaceptable» la decisión de Ecuador de aumentar los aranceles a las importaciones.

«Esto es simplemente inaceptable y significa el fin del Pacto Andino para Colombia.

Ya no tenemos ninguna participación allí.

Guerra comercial

«La canciller (Rosa Villavicencio) debe dar el paso para que en Mercosur seamos socios plenos y avanzar hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza», escribió Petro en X.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador dio inicio con la aplicación de aranceles del 30% por parte del presidente de Ecuador.

Solo un día antes, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, confirmó la decisión de convocar a su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong.

Asimismo, se enviará una nota de protesta solicitando que no se interfiera en los asuntos internos.

#ElCalentao🥘| Jairo Bautista, analista económico, criticó el anuncio de Ecuador de elevar nuevamente el precio de los aranceles con Colombia, calificándola como “torpe para tratar de hacer algún tipo de mella en la estabilidad económica colombiana porque ellos tienen mayor… pic.twitter.com/LVRhzW2N3E — Señal Colombia (@SenalColombia) April 10, 2026

Comentarios

Esta acción ocurrió después de los comentarios de Gustavo Petro sobre el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

El presidente colombiano lo mencionó como un «preso político» y pidió su liberación o extradición.

Sommerfeld relacionó la disputa internacional con la inquietud sobre la seguridad en la frontera común.

Indicó que el narcotráfico que proviene de Colombia afecta directamente la violencia en Ecuador.

Tasa de muertes

“Tenemos una elevada tasa de muertes violentas debido al narcotráfico, principalmente porque proviene de la frontera norte”.

Dijo Sommerfeld, quien solicitó a Colombia reforzar el control de cultivos ilegales y la vigilancia en la frontera.

Como parte de la tensión diplomática, Ecuador comunicó que cancelará las reuniones técnicas de negociación que estaban programadas para la próxima semana.

Estas reuniones tratarían asuntos de seguridad y la controversia comercial entre las dos naciones.

Conflicto

El conflicto comercial inició en febrero, cuando el Gobierno de Noboa implementó impuestos a productos colombianos para exigir más acciones en temas de seguridad.

Bogotá respondió con medidas parecidas, lo que empeoró las discrepancias.

La retirada del embajador ecuatoriano se suma a una serie de desacuerdos recientes entre Quito y Bogotá.

Estos desacuerdos han estado marcados por diferencias en política, comercio y seguridad, lo que ha enfriado las relaciones entre ambos países andinos.