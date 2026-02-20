Trump Impulsa Producción de cancerígeno Glifosato en EE. UU.

Trump firma orden ejecutiva para producir glifosato en EE. UU. pese a alertas de la OMS sobre posibles riesgos de cáncer

Regeneración, 19 de febrero de 2026.– El presidente estadounidense Donald Trump emitió una nueva orden ejecutiva este miércoles. El mandato busca fortalecer la fabricación nacional de glifosato y también de fósforo.

Según la Casa Blanca, este herbicida resulta fundamental para garantizar la seguridad alimentaria del país. Actualmente, la agricultura estadounidense depende de las importaciones por tener un solo productor local.

«Promoción de la defensa nacional garantizando un suministro adecuado de fósforo elemental y herbicidas a base de glifosato»

El mandatario argumentó que la autosuficiencia en este sector es una prioridad estratégica para la nación. El secretario de Agricultura deberá implementar medidas para facilitar la creación de nuevas plantas. También se busca asegurar el suministro de fósforo, elemento clave para la industria militar.

Protestas

La reciente orden ha generado una gran indignación y furia dentro del movimiento «Make America Healthy Again» (MAHA), seguidores de Robert F. Kennedy Jr., quien se desempeña como Secretario de Salud y Servicios Humanos.

Los activistas de MAHA, incluidos muchos líderes de la «MAHA Moms» (Madres de MAHA) que apoyaron a Trump, calificaron la medida como una «traición total» a la promesa de campaña de limitar los pesticidas tóxicos y abordar la crisis de salud crónica en EE. UU..

El apoyo de RFK Jr. a esta agenda dentro de la administración ha generado una división interna, con frustrados al ver que la administración favorece a la industria química («Big Ag») en lugar de a la salud pública.

Líderes dentro del movimiento advirtieron que con estas posiciones los Republicanos podrían perder entre 10 y 20 escaños en la Cámara de Representantes.

Por ello activistas están presionando contra la inmunidad legal de los fabricantes de pesticidas, exigiendo que se revierta la orden y se proteja la salud de los niños, un pilar fundamental del movimiento MAHA.

Controversia por riesgos a la salud

La decisión genera debate debido a las alertas emitidas por organismos internacionales de salud. La Organización Mundial de la Salud clasifica al glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos.

Esta postura es sostenida por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer desde hace años. En contraste, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos mantiene una postura distinta.

Dicha institución afirma que el químico no representa un riesgo de cáncer bajo uso regulado. Esta discrepancia científica ha provocado múltiples batallas legales contra empresas productoras en todo el mundo.

Impacto en la industria y litigios

Recientemente, la empresa Bayer propuso un acuerdo millonario para cerrar miles de demandas judiciales. La filial Monsanto pagaría hasta 7,250 millones de dólares a consumidores afectados por el herbicida Roundup.

Los demandantes aseguran que el uso constante de este producto químico provocó el desarrollo de su enfermedad.

A pesar de estos conflictos, el gobierno de Trump prioriza la independencia productiva del sector agrícola. El glifosato es el compuesto más utilizado globalmente para eliminar la maleza en los campos.

Su función principal es evitar que plantas no deseadas roben nutrientes a los cultivos principales. La nueva política busca reducir costos y eliminar la dependencia de proveedores extranjeros de químicos.