Caída Histórica de Migración Irregular en México

La ONU Migración revela una disminución de cruces irregulares en México por restricciones en Estados Unidos y un cambio de tendencia

Regeneración, 1 de junio de 2026.– La Organización Internacional para las Migraciones reportó cambios drásticos en el flujo migratorio que atraviesa el territorio mexicano.

El organismo internacional señaló que la nación experimenta una dinámica social compleja calificada actualmente como «sin precedente».

Los cruces irregulares cayeron de 1.2 millones en el año 2024 a 155 mil 730 registros durante 2025.

Como consecuencia de este nuevo panorama, el país enfrenta transformaciones profundas en sus fronteras norte y sur.

La drástica reducción responde principalmente al severo endurecimiento de las políticas fronterizas implementadas por Donald Trump.

Asimismo, México se consolida gradualmente como un espacio de destino definitivo para miles de familias extranjeras en movimiento.

El nuevo rol de México como país destino

El reporte institucional destaca que la baja en las estadísticas no significa ausencia de extranjeros en tránsito.

Las medidas represivas aplicadas en el norte de la región dificultan severamente el avance hacia la Unión Americana.

«Esta disminución no se traduce en menor presencia en el país», advirtieron formalmente las autoridades del organismo internacional.

Por añadidura, el análisis revela que más de la mitad de los migrantes desean establecerse formalmente aquí.

Lamentablemente, el 73 por ciento carece de papeles legales para acreditar su estancia de forma regular y segura.

«La falta de documentación incrementa los riesgos de protección», subrayaron de manera puntual los voceros de la OIM.

Retorno de connacionales y planes de acción

De manera simultánea, el flujo de ciudadanos mexicanos devueltos desde el país vecino del norte mostró cifras elevadas.

Las estadísticas oficiales de la organización registraron 160 mil 192 eventos de connacionales repatriados en el último año.

Esta tendencia de retorno continuará vigente debido a la gran cantidad de compatriotas que radican en territorio estadounidense.

Con el objetivo de atender esta problemática, la institución presentó de forma oficial su nueva Estrategia Nacional 2026-2029.

El plan integral de movilidad humana funcionará bajo esquemas humanitarios que buscan preservar la vida de los involucrados.

Finalmente, el proyecto impulsará diversas soluciones reales para combatir el complejo fenómeno del desplazamiento interno forzado.