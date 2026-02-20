Brugada: 7 mil Millones en Infraestructura Hídrica en CDMX

La Ciudad de México invertirá 7 mil millones de pesos en 643 obras de agua y drenaje. Se usará tecnología satelital contra inundaciones

Regeneración, 20 de febrero de 2026.– La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un plan ambicioso para fortalecer la seguridad hídrica en la capital. Durante este 2026 se destinarán 7 mil millones de pesos para transformar el sistema de agua y drenaje.

Esta cifra representa un incremento del 77 por ciento en inversión de obras respecto al periodo anterior. Los recursos permitirán ejecutar un total de 643 acciones estratégicas.

La mandataria afirmó que la ciudad está totalmente preparada para enfrentar el estiaje y las lluvias. El objetivo central es garantizar el derecho humano al agua mediante una infraestructura moderna y eficiente.

Este año estamos haciendo la inversión más grande en agua, drenaje y saneamiento en la historia reciente de la Ciudad de México.



Con @SEGIAGUA estamos desazolvando 1,200 km de drenaje, construyendo nuevos colectores, fortaleciendo la #LíneaH2O y modernizando nuestra… pic.twitter.com/p55sSxTZKC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 18, 2026

Tecnología de punta y prevención de inundaciones

El gobierno capitalino implementará inteligencia satelital y georradares para monitorear el subsuelo de manera constante. Estas herramientas digitales tienen la capacidad de revisar hasta 800 kilómetros de colectores pluviales.

Gracias a esta tecnología se podrán detectar socavones y fallas estructurales antes de que causen daños. También se construirán 10 mil metros de nuevos colectores en ocho alcaldías con alta vulnerabilidad.

La meta de desazolve se cuadruplicará para evitar encharcamientos severos durante la próxima temporada de precipitaciones. Se planea limpiar mil 200 kilómetros de redes para eliminar basura y residuos obstructores.

Eficiencia en agua potable y saneamiento

En materia de agua potable se aplicarán 3 mil 80 millones de pesos para mantenimiento y automatización. El plan contempla la rehabilitación de 40 pozos estratégicos y diversas plantas potabilizadoras.

Mediante sistemas de telemetría se triplicará la velocidad para detectar y reparar fugas en la red primaria. Esto permitirá recuperar 300 litros de agua por segundo, equivalentes a tres mil pipas de agua diarias.

Para el saneamiento se invertirán 560 millones de pesos en la modernización de plantas de tratamiento específicas. La capacidad de procesamiento aumentará hasta los 500 litros por segundo para fortalecer la circularidad hídrica.

Acciones complementarias y participación ciudadana

El programa de Acupuntura Hídrica continuará para infiltrar agua de lluvia directamente hacia los acuíferos sobreexplotados. Este modelo busca revertir el esquema extractivista histórico para devolver el líquido vital al subsuelo.

Además se utilizarán equipos robotizados de inspección que reducen los tiempos de diagnóstico de semanas a horas. Las nuevas Casas de Gobierno contarán con maquinaria especializada para atender cualquier contingencia ciudadana de manera inmediata.

Finalmente la Línea H2O seguirá operando como el centro de mando para recibir reportes sobre el suministro. Este sistema ha recibido galardones internacionales por su eficiencia en la atención a las demandas de la población.