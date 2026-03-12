CDMX: Detienen a 9 hombres por Vandalismo tras Marcha del 8M

La jefa de Gobierno Clara Brugada informó la detención de hombres que atacaron edificios gubernamentales durante el 8M

Regeneración, 12 de marzo de 2026.– La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó sobre incidentes violentos. Un grupo de hombres atacó edificios gubernamentales tras la movilización. Nueve personas resultaron detenidas por estos daños materiales graves.

La mandataria capitalina separó la marcha de los actos vandálicos. Afirmó que la protesta fue protagonizada legítimamente por mujeres. «Quienes atacaron el edificio del Gobierno fueron hombres», sentenció Brugada.

Los ataques ocurrieron específicamente contra el Edificio Nuevo de Gobierno. Los responsables lanzaron piedras y losetas contra los ventanales públicos. La Fiscalía capitalina ya inició investigaciones formales.

Brugada reiteró su respeto total al derecho de manifestación femenina. Sin embargo, advirtió que no tolerará ataques al patrimonio ciudadano. «Se tiene que actuar ante las afectaciones», subrayó la funcionaria.

Detalles del operativo y detenciones en el Centro Histórico

El secretario Pablo Vázquez Camacho detalló el operativo de seguridad. El grupo violento retiró las vallas de resguardo del inmueble. Utilizaron fragmentos de construcción para romper puertas y muros.

Personal de la Secretaría de Seguridad implementó un dispositivo rápido. Lograron capturar a nueve individuos presuntamente relacionados con los destrozos. La acción policial fue inmediata tras los reportes.

Seis hombres mayores de edad enfrentan cargos ante el Ministerio Público. Se les acusa formalmente por el delito de daño a la propiedad. Otros tres individuos fueron presentados ante un juzgado cívico.

Entre los detenidos civiles se identificó a dos menores de edad. Estos últimos enfrentan sanciones por impedir el uso de espacios públicos. La policía capitalina mantiene vigilancia en la zona.

Pruebas y procesos legales contra los responsables

La Secretaría de Seguridad aportó videos clave para la investigación actual. Las grabaciones muestran la participación directa de los detenidos hoy. También se recopilaron testimonios de testigos en el lugar.

La Fiscalía General de Justicia cuantifica actualmente los daños totales. Buscan determinar la responsabilidad penal exacta de cada individuo capturado. El proceso legal seguirá los protocolos de transparencia.

Brugada Molina aseguró que existen pruebas contundentes contra los agresores. No se descarta la existencia de grupos organizados detrás. El Gobierno investigará posibles autores intelectuales de los hechos.

La autoridad busca esclarecer si hubo motivaciones políticas externas involucradas. El objetivo es deslindar a las colectivas feministas de estos actos. La justicia actuará de forma rigurosa y objetiva.

Postura oficial sobre el derecho a la libre protesta

El Gobierno de la Ciudad de México protege la libre expresión. Brugada destacó que la marcha del 8M es un espacio femenino. Los actos de hombres no representan el espíritu del movimiento.

Se garantizó la seguridad de miles de mujeres durante el trayecto. Los incidentes aislados ocurrieron al finalizar la concentración principal masiva. La paz social es la prioridad del gabinete estatal.

La administración local reafirma su compromiso con las causas de género. Reprueban que figuras masculinas intenten empañar una lucha social histórica. El diálogo con las mujeres continuará siendo directo.

Las autoridades trabajarán para evitar provocaciones en futuras movilizaciones civiles. Se mantendrán protocolos de protección para inmuebles históricos y públicos. El resguardo del orden público es fundamental.

Consecuencias administrativas y medidas de prevención futura

Los detenidos podrían enfrentar penas severas según el código penal vigente. El daño a edificios gubernamentales se considera una falta administrativa grave. Los procesos judiciales determinarán las multas correspondientes.

La infraestructura dañada comenzará su proceso de reparación esta semana. Se evalúa el costo total de los cristales y muros afectados. El presupuesto público cubrirá los gastos de restauración.

Vázquez Camacho instruyó reforzar la capacitación del personal de seguridad ciudadana. Buscan mejorar la respuesta ante grupos que busquen generar desorden. La tecnología de vigilancia será vital en estos casos.

Se mantendrá una comunicación constante con organizaciones de derechos humanos. El objetivo es asegurar que no haya abusos durante detenciones futuras. La legalidad guiará cada paso del proceso jurídico.

Resumen de la situación en la capital del país

La Ciudad de México recupera la normalidad tras la jornada. El saldo final destaca la detención de agresores ajenos al movimiento. La jefa de Gobierno mantiene su postura firme de justicia.

La fiscalía presentará los avances del caso en los próximos días. Se espera que los videos ayuden a identificar a más cómplices. El compromiso con la verdad sigue siendo primordial.

Las colectivas feministas continúan sus actividades sin mayores contratiempos reportados. El incidente no detuvo la agenda de igualdad del gobierno local. La seguridad ciudadana está garantizada para todos.

El Gobierno capitalino exhorta a manifestarse siempre de manera pacífica. Las investigaciones sobre los nueve detenidos siguen su curso legal hoy. No habrá impunidad para los violentos, concluyó Brugada.