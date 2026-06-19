Israel y Hezbollah acuerdan un alto el fuego en el Líbano

Netanyahu advirtió que el alto el fuego no implica que las tropas israelíes se retiraran de las zonas recientemente ocupadas

Regeneración, 19 de junio 2026– Este viernes, Israel y Hezbollah llegaron a un acuerdo para un cese al fuego, después de una intensa escalada de violencia en el sur del Líbano que dejó un saldo de al menos 18 fallecidos en el bando libanés y cuatro soldados israelíes muertos.

Tensión

Este hecho generó tensión sobre el delicado pacto firmado entre Estados Unidos e Irán para buscar el fin del conflicto en la región.

El acuerdo se logró a través de mediadores de Estados Unidos y Qatar después de diálogos con Israel e Irán.

“Hezbollah e Israel han acordado un alto el fuego”, declaró un funcionario estadounidense.

“Tenemos entendido que, tras el intercambio de disparos de hoy, Israel y Hezbollah se encuentran ahora en un alto el fuego”, añadió.

Bombardeos

La confirmación se dio después de una noche de bombardeos en el Líbano y uno de los ataques más mortales de Hezbollah contra tropas israelíes desde el inicio de esta guerra.

Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 18 personas perdieron la vida y otras 33 resultaron heridas debido a los ataques aéreos realizados por Israel.

Por su parte, el ejército israelí reportó la muerte de cuatro de sus soldados en el sur del Líbano, entre ellos uno de alto rango.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, describió el ataque de Hezbollah como “una violación flagrante del alto el fuego”.

Represalia

Netanyahu también afirmó que, después del ataque, las fuerzas israelíes alcanzaron más de 80 objetivos y eliminaron a “decenas” de combatientes de Hezbollah.

Además, insistió en que Israel seguirá manteniendo lo que considera una «zona de seguridad» en el sur del Líbano durante el tiempo necesario.

“Si nos atacan, responderemos”, dijo un funcionario israelí, citado por el Canal 12 de Israel, que también reportó el pacto de cese al fuego.

La escalada generó preocupación entre la población civil del sur del Líbano. En la zona de Tiro, muchos residentes salieron en coches cargados con colchones y pertenencias personales.

Conversaciones

Un representante de Hezbollah había comentado a Reuters que Irán había señalado que las conversaciones con EE.UU. no continuarían sin un alto el fuego general aplicado.

El acuerdo ha recibido críticas severas en Estados Unidos e Israel.

En Washington, varios medios cuestionaron el memorando por otorgar ventajas financieras importantes a Irán sin exigir el desmantelamiento inmediato de su programa nuclear.

El pacto contempla que EE.UU. provea un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán.

Acuerdo

Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní, calificó el acuerdo como un “fracaso de Estados Unidos”.

“Si el enemigo busca excederse, hemos demostrado que tenemos el dedo en el gatillo y no dudaremos en dar una respuesta aplastante”, advirtió.

Trump rechazó que Washington haya negociado en una posición de debilidad y volvió a presentar el acuerdo como resultado del debilitamiento militar iraní.

“No nos reunimos por desesperación, Irán sí. ¡Están TERMINADOS! Dejaremos correr los 60 días. No reciben dinero, ni diez centavos”, escribió.

Mensaje

En otro mensaje, el líder estadounidense reiteró que el conflicto ha dejado a Irán en una posición de extrema vulnerabilidad.

“La guerra disminuyó a Irán. Ya no tiene Fuerza Aérea, Armada, equipo antiaéreo, radar ni prácticamente nada más.

Y aun así los demócratas dicen que Irán está mejor ahora que hace cuatro meses.

¿Se imaginan salirse con la suya con eso? ¿Qué tan estúpidas pueden ser algunas personas?”, afirmó.