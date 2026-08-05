Amazonía: Histórico Operativo Detiene a 839 Personas en 2026

Policías de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú ejecutaron histórica ofensiva contra minería, tala ilegal y tráfico de fauna

Regeneración, 4 de agosto de 2026.– Las fuerzas de seguridad de cinco naciones sudamericanas ejecutaron una histórica ofensiva internacional contra los delitos ambientales.

La maniobra policial conjunta permitió la captura masiva de cientos de criminales dedicados a la depredación ecológica.

El operativo transfronterizo neutralizó severamente a las redes dedicadas a la tala y minería ilícita.

En este sentido, las dependencias policiales intervinieron estratégicamente las fronteras fluviales para desmantelar las cadenas de contrabando.

Asimismo, las fuerzas del orden incautaron volúmenes millonarios de madera y toneladas de minerales extraídos irregularmente.

«El liderazgo de Emiratos Árabes Unidos cree firmemente que la colaboración es esencial», destacó la directora general de la Oficina de Asuntos Internacionales de dicho país, Dana Humaid.

Los organismos de seguridad lograron decomisos valorados en más de 280 millones de dólares.

Por su parte, los mandos policiales explicaron que la acción coordinada permitió asestar un golpe contundente a las finanzas ilícitas.

Además, las autoridades ratificaron la continuidad de estas maniobras multinacionales para resguardar la biodiversidad de la región.

«Proteger los recursos naturales requiere una respuesta compartida», aseveró el director de la Policía Nacional de Colombia, William Oswaldo Rincón Zambrano.

La iniciativa contó con el respaldo técnico directo de la Organización de las Naciones Unidas.

De igual manera, los mandos policiales regionales enfatizaron la necesidad de mantener un frente común frente a las redes criminales.

Por esta razón, las policías nacionales acordaron fortalecer el intercambio permanente de inteligencia táctica sobre los corredores clandestinos.

«Los delitos ambientales no respetan fronteras», afirmó el jefe ambiental de la policía peruana, J. Manuel Cruz Chamba.

El trabajo conjunto impidió la fuga de sospechosos hacia territorios vecinos.

Despliegue multinacional y decomisos históricos en la selva

Durante la ejecución del operativo de seguridad, más de tres mil agentes policiales se desplegaron simultáneamente en zonas remotas.

Los uniformados realizaron más de mil intervenciones tácticas en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Como resultado de estos patrullajes, las tropas interceptaron cargamentos madereros ilegales equivalentes a más de ciento diez piscinas olímpicas.

De igual manera, las brigadas especializadas confiscaron cerca de doscientas toneladas de minerales extraídos sin los permisos correspondientes.

El personal de emergencia rescató a más de tres mil animales vivos durante las redadas.

Por otro lado, los investigadores señalaron que las bandas criminales integran diversas actividades ilícitas dentro de sus estructuras operativas.

En consecuencia, los grupos delictivos financian la minería informal mediante el tráfico ilegal de especies y combustible.

Las organizaciones criminales emplean rutas compartidas para evadir la acción de las autoridades.

Asimismo, los mandos regionales destacaron que la inclusión de Bolivia expandió el radio de acción respecto al año anterior.

Por consiguiente, las patrullas marítimas y fluviales lograron bloquear los pasos clandestinos utilizados para el traslado de insumos.

La intervención policial impidió la deforestación de grandes extensiones de selva tropical.

Antecedentes operativos y coordinación estratégica desde Bogotá

El centro de mando estratégico de la operación multinacional se estableció formalmente en la ciudad de Bogotá.

Esta alianza internacional nació en 2023 con el respaldo técnico de las Naciones Unidas.

Sobre estos esfuerzos integrados, la diplomacia policial confirmó que la iniciativa internacional ha consolidado un modelo de cooperación sin precedentes.

Las operaciones multinacionales iniciaron formalmente en 2025 con cuatro países participantes.

En este sentido, la versión de este año superó ampliamente los resultados registrados durante los primeros ejercicios conjuntos.

De esta forma, la coordinación multilateral cerró los pasos fronterizos a las bandas dedicadas al acaparamiento de tierras.

Las instituciones de seguridad unificaron criterios para procesar a todos los detenidos.

Finalmente, las autoridades sudamericanas reiteraron su compromiso de sostener la presencia policial activa en los ríos amazónicos.

Con estas acciones, la alianza transnacional busca disuadir la presencia de mafias vinculadas a la explotación ilegal.

La preservación del pulmón del mundo se mantendrá como una prioridad compartida.