Citan a 50 Funcionarios por Intervención Ilegal de la CIA

La Fiscalía General de la República investiga la participación de agentes extranjeros en Chihuahua y cita a declarar a funcionarios estatales

Regeneración, 4 de mayo de 2026.– La Fiscalía General de la República citó a comparecer a cincuenta funcionarios del estado de Chihuahua de manera formal.

Esta medida responde a las indagatorias sobre la participación de agentes de la CIA en operativos tácticos locales.

La autoridad federal investiga actualmente el estatus legal y las acreditaciones de los ciudadanos estadounidenses involucrados en estas acciones.

El objetivo principal es determinar si existieron violaciones graves a la seguridad nacional en territorio mexicano recientemente.

En este contexto, el vocero de la institución advirtió sobre las consecuencias legales para los responsables de estas omisiones.

El fiscal especial «Ulises Lara López» afirmó que se aplicará «todo el peso de la ley» ante delitos de seguridad.

La investigación busca verificar si el gobierno estatal conocía la situación jurídica de los agentes extranjeros fallecidos en abril.

La federación busca esclarecer las condiciones que justificaron este operativo conjunto en la Sierra del Pinal hoy mismo.

Detalles del operativo y responsabilidades

Por otra parte, los hechos ocurrieron originalmente el pasado dieciocho de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio, se registró un accidente carretero donde murieron dos funcionarios y dos estadounidenses.

Este incidente fatal reveló públicamente la presencia de inteligencia extranjera colaborando con la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

La fiscalía federal abrió dos carpetas de investigación para deslindar las responsabilidades penales derivadas de estos polémicos sucesos.

De manera adicional, la FGR subrayó que es la única instancia legal facultada para realizar este tipo de indagatorias.

El vocero «Ulises Lara» destacó enfáticamente que «la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR».

Esta declaración surge después de que la gobernadora estatal intentara crear una comisión de investigación propia sobre el caso.

El exfiscal general del estado renunció a su cargo tras las constantes contradicciones presentadas durante las primeras declaraciones públicas.

Deslinde de responsabilidades nacionales

En virtud de lo anterior, la fiscalía recopila datos de prueba que sean idóneos para fortalecer el caso jurídico actual.

Se han realizado requerimientos oficiales a diversas autoridades para confirmar las autorizaciones de seguridad de los participantes extranjeros.

El gobierno federal busca determinar si hubo una traición a los protocolos de soberanía nacional por parte estatal.

Se espera que los cincuenta funcionarios citados aporten información crucial sobre el origen del operativo en la sierra.

Finalmente, la FGR mantiene bajo estricta vigilancia los documentos que trazaron la ruta operativa del desmantelamiento del laboratorio.

La participación de la CIA en acciones antidrogas dentro de México representa una posible violación a los tratados internacionales.

Por tal motivo, el fiscal «Ulises Lara López» reiteró que se busca «esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades» institucionales.

La resolución de este caso marcará un precedente importante sobre la colaboración con agencias externas en el futuro nacional.