Ecatepec: Donación de Órganos Salva Vida de Cuatro Personas

Una madre de familia de 48 años donó riñones y córneas en el Hospital de Ecatepec tras fallecer, beneficiando a cuatro pacientes

Regeneración, 4 de mayo de 2026.– Una madre de familia de 48 años donó sus órganos tras fallecer en un hospital del Estado de México.

Sus familiares autorizaron la entrega de riñones y córneas para beneficiar a personas en lista de espera.

La procuración se realizó exitosamente en el Hospital General de Zona sesenta y ocho ubicado en Ecatepec.

Este noble gesto permitió brindar una otra oportunidad de vida a cuatro pacientes que lo necesitaban urgentemente.

En este contexto de solidaridad humana, los especialistas destacaron la relevancia de este procedimiento médico especializado.

La donadora era una reconocida trabajadora del sector público comprometida con el bienestar de su comunidad local.

Su partida dejó un legado de salud para quienes enfrentaban condiciones médicas críticas en diversos nosocomios.

Los órganos se obtuvieron bajo estrictos protocolos para garantizar la viabilidad de cada tejido extraído hoy.

En #IMSSEdomexOriente, una mujer de 48 años brinda esperanza de vida a cuatro personas en el HGZ No.68 en #Ecatepec, trás donar córneas y riñones. pic.twitter.com/rkUGqXtdZG — IMSS Edomex Oriente (@IMSSedomexote) May 4, 2026

Destino de los órganos y tejidos

Los riñones fueron trasladados de inmediato hacia las instalaciones del Hospital General de México para su aplicación.

Diversos pacientes ya esperaban estos órganos vitales para mejorar significativamente su calidad de vida actual.

De manera paralela, las córneas se enviaron al Banco de Córneas del Centro Médico Nacional La Raza.

Según la médica «Tanya Hernández Navarrete», estos tejidos representan una luz de esperanza para los receptores.

Por lo anterior, la distribución de los recursos biológicos se realizó siguiendo el orden de prioridad nacional.

El personal de salud coordinó cada movimiento logístico con precisión para evitar cualquier contratiempo mayor.

La doctora «Tanya Hernández Navarrete» detalló que los órganos llegaron a sus destinos en tiempo y forma.

Miles de ciudadanos dependen anualmente de este sistema para recuperar su salud de manera permanente ahora.

Homenaje a la generosidad

El hospital organizó una valla de honor para despedir a la donante con el respeto que merecía.

Médicos, enfermeras y familiares se unieron en un emotivo homenaje para reconocer este gran acto de amor.

Los seres queridos de la mujer expresaron un profundo orgullo por la decisión tomada en momentos difíciles.

Consideraron que este sacrificio permite que una parte de su familiar continúe viva en otras personas agradecidas.

Con relación a este tema, la especialista enfatizó la importancia de fomentar la cultura de la donación.

La experta «Tanya Hernández Navarrete» afirmó que «esta decisión es un gesto que trasciende la vida» hoy.

También sugirió que las familias dialoguen abiertamente sobre el deseo de ser donadores voluntarios siempre.

La participación de los parientes es un pilar fundamental para agilizar los procesos médicos actuales.