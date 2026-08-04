Juan Orlando Hernández se Defenderá en Libertad Durante su Proceso Judicial

Un juez de Honduras dictaminó libertad condicional para el expresidente Juan Orlando Hernández en su proceso por fraude y lavado

Regeneración, 3 de agosto de 2026.– Un tribunal hondureño determinó que el expresidente Juan Orlando Hernández enfrentará su juicio penal en libertad.

La magistratura rechazó tajantemente la petición de prisión preventiva solicitada formalmente por el Ministerio Público.

El exgobernante acudió como imputado ante la Corte Suprema de Justicia para atender las acusaciones formuladas.

El fallo judicial estableció condicionantes específicas para garantizar la permanencia del acusado en el país.

Al respecto, el Juzgado Penal en materia de Criminalidad Organizada confirmó la imposición de estrictas restricciones cautelares.

El tribunal notificó oficialmente las obligaciones procesales:

“Quedar al cuidado y vigilancia de su equipo de defensa, debiendo rendir un informe semanalmente de su condición”.

Asimismo, el exmandatario firmará una caución juratoria donde prometerá no fugarse durante el procedimiento.

La siguiente comparecencia decisiva ante los juzgados se celebrará el próximo doce de agosto.

Defensa voluntaria y reveses en la audiencia

El exjefe de Estado acudió a las instalaciones del juzgado para someterse voluntariamente al procedimiento judicial.

A su llegada a la sede del tribunal, Juan Orlando Hernández declaró categóricamente:

“Cumpliendo con presentarse voluntariamente para hacer frente a la acusación”.

La jornada legal experimentó marcados retrasos iniciales por la presentación de un recurso de reposición.

La defensa del acusado cuestionó originalmente la competencia del juez designado para conducir la causa penal.

Sin embargo, las autoridades judiciales desestimaron el recurso presentado y ordenaron continuar con la diligencia programada.

Un juez especializado en materia de corrupción asumió la conducción de las etapas procesales correspondientes.

El equipo legal del expresidente intentó infructuosamente trasladar el expediente a un fuero distinto.

Finalmente, la comparecencia continuó con la lectura oficial de las acusaciones de la fiscalía.

Antecedentes del caso y desvío de fondos públicos

La investigación desarrollada por la fiscalía vincula al exmandatario con el entramado denominado caso Pandora II.

De acuerdo con las indagatorias oficiales, exfuncionarios aprobaron desembolsos irregulares por más de 288 millones de lempiras.

Dicho esquema de corrupción operó principalmente entre los años dos mil diez y dos mil trece.

Las operaciones ilícitas canalizaron recursos públicos hacia diversas fundaciones mediante artimañas financieras sofisticadas.

En este sentido, los peritajes de la fiscalía señalan que Hernández recibió más de 62 millones de lempiras.

Estos recursos se habrían utilizado de manera irregular para financiar su posterior campaña electoral.

La desviación de capitales involucró la creación deliberada de empresas fantasma y el uso de prestanombres.

El expresidente retornó recientemente a territorio nacional tras obtener un indulto en Estados Unidos.