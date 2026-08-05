Volcadura en la México-Pachuca: 13 Heridos en Tlalnepantla

Una camioneta de carga volcante impactó a un transporte público en la autopista México-Pachuca en Tlalnepantla

Regeneración, 4 de agosto de 2026.– Un accidente vial registrado en la autopista México-Pachuca dejó un saldo de trece personas lesionadas en Tlalnepantla.

El percance ocurrió cuando un vehículo de carga volcante impactó directamente a una unidad de transporte público.

El siniestro afectó la circulación vehicular con dirección a la capital del país.

En consecuencia, el personal operativo activó los protocolos correspondientes para atender a las víctimas de manera prioritaria.

De igual manera, los cuerpos de auxilio médico acudieron rápidamente al tramo carretero para iniciar la revisión física.

«Todos los involucrados presentaron únicamente contusiones leves», reportaron las autoridades locales de atención médica.

Ninguno de los afectados requirió traslado de urgencia hacia un hospital.

Por consiguiente, los paramédicos brindaron los primeros auxilios a las trece personas en el sitio de los hechos.

Entre los afectados atendidos por el personal médico se encontraban un menor de edad y dos adultos mayores.

Los servicios de emergencia descartaron heridas de gravedad entre los pasajeros.

En este sentido, los equipos de urgencia procedieron al alta médica en el mismo punto de la vialidad.

Esta oportuna intervención permitió dar tranquilidad a las familias y agilizar los procedimientos operativos en el lugar.

La atención oportuna evitó complicaciones en la salud de los pasajeros.

Despliegue de seguridad y monitoreo desde el C4 Oriente

Inmediatamente después del choque, la central de emergencias coordinó las labores operativas para enviar las patrullas disponibles.

El monitoreo continuo facilitó la ubicación exacta del percance sobre la concurrida vía.

Al respecto, la policía municipal recibió la alerta del percance e implementó un operativo de protección inmediata en la zona.

«De inmediato se trasladaron unidades de auxilio al lugar del siniestro», confirmaron las autoridades de seguridad ciudadana.

Los efectivos policiales acordonaron el perímetro para resguardar a las víctimas.

Por su parte, los elementos de tránsito desplegaron un dispositivo de agilización para gestionar el paso de los vehículos.

Las maniobras de rescate requerían espacio suficiente para garantizar la integridad de los brigadistas y paramédicos en campo.

El operativo de vialidad previno nuevos percances entre los automovilistas.

Asimismo, la presencia policial evitó riesgos adicionales en la colonia Constitución de 1917, cerca de la estatua El Vigilante.

Las dependencias locales trabajaron de forma coordinada durante todo el desarrollo de las maniobras de auxilio sanitario.

Las autoridades mantuvieron el control operativo de la contingencia en todo momento.

Labores de limpieza y normalización del tránsito vehicular

Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla inició las tareas de saneamiento sobre la cinta asfáltica de la autopista.

Las cuadrillas trabajaron intensamente para retirar las partes dañadas de los vehículos involucrados.

Sobre estas acciones de mitigación, las autoridades explicaron el procedimiento técnico aplicado para garantizar la seguridad en la ruta.

«Bomberos y Protección Civil laboraron en el control de derrames», precisaron las autoridades encargadas del operativo.

La remoción de escombros redujo los riesgos de deslizamiento para otros conductores.

A causa de estas maniobras de limpieza, la vialidad registró un fuerte asentamiento vehicular durante varias horas consecutivas.

Adicionalmente, el paso constante de automovilistas curiosos redujo la velocidad de desplazamiento en la autopista federal afectada.

La disminución de carriles generó considerables demoras hacia la Ciudad de México.

Finalmente, los equipos de emergencia retiraron las unidades accidentadas con el apoyo de grúas de gran capacidad.

Tras concluir los trabajos de limpieza, la circulación vial recuperó su ritmo habitual a lo largo de la tarde.