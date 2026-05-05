Incautan Arsenal y Explosivos en Nayarit

El gobernador Miguel Ángel Navarro informó que aseguran 26 mil cartuchos y destruyen 376 plantíos ilícitos en operativo de seguridad

Regeneración, 4 de mayo de 2026.– El estado de Nayarit registró un aseguramiento histórico de armamento pesado durante el primer cuatrimestre del año dos mil veintiséis.

Las fuerzas del orden lograron incautar más de 26 mil cartuchos útiles destinados a diversas actividades delictivas en la región.

Durante estas intervenciones tácticas se recuperaron también 800 cargadores y cinco granadas de alto poder en diferentes puntos estratégicos.

El reporte oficial menciona el hallazgo de 154 artefactos explosivos improvisados que representaban un peligro latente para la población.

En relación con estas acciones, el gobierno estatal reportó la eliminación sistemática de zonas de cultivo de sustancias totalmente prohibidas.

Las corporaciones de seguridad destruyeron un total de 376 plantíos ilícitos localizados en diversas áreas del territorio nayarita recientemente.

El gobernador «Miguel Ángel Navarro Quintero» detalló estos logros operativos como parte de una vigilancia institucional constante y muy efectiva.

La neutralización de estos campos evita la producción masiva de narcóticos que dañan profundamente a la sociedad civil actualmente.

Impacto en la seguridad ciudadana

Adicionalmente, los operativos conjuntos se extendieron al retiro de elementos que fomentan vicios y delincuencia en las calles urbanas.

Se retiraron de la circulación diversas sustancias nocivas y más de mil máquinas tragamonedas ilegales en colonias populares hoy.

El mandatario estatal subrayó que estas acciones son vitales para garantizar la protección de la juventud en todo Nayarit.

Las autoridades locales buscan erradicar los factores que vinculan a los menores con actividades ilícitas de muy alto riesgo.

Por esta razón, el balance de seguridad se presentó formalmente durante la sesión de la mesa de construcción de paz.

En este foro institucional se analizaron detalladamente los resultados obtenidos por las diferentes corporaciones de seguridad pública participantes estatales.

El gobernador «Miguel Ángel Navarro» participó activamente en la revisión minuciosa de los indicadores de violencia en la región.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno resulta fundamental para mantener el orden público en los municipios costeros.

Estrategia de paz y resultados tangibles

Como resultado de estos encuentros, el titular del ejecutivo estatal reafirmó su compromiso permanente con el bienestar de todos.

El gobernador «Miguel Ángel Navarro» sostuvo firmemente que en su estado la seguridad se trabaja intensamente todos los días.

La estrategia actual se basa en ofrecer coordinación y resultados tangibles para beneficio directo de las familias del estado.

El mandatario reiteró que los decomisos reflejan el avance positivo de los planes operativos diseñados previamente por expertos tácticos.

No obstante, las autoridades reconocen que los desafíos actuales requieren un esfuerzo sostenido y una mayor infraestructura de vigilancia.

Existe el reto de seguir fortaleciendo las acciones preventivas en cada rincón del estado de Nayarit de manera inmediata.

La meta final de la administración estatal es garantizar una paz duradera mediante la prevención efectiva del delito común.

El gobierno de Nayarit mantendrá la transparencia informativa sobre estos decomisos para generar una mayor confianza entre la ciudadanía.