Nuevo Decreto de Transparencia Reduce Burocracia

El Gobierno de México emite un decreto para garantizar la transparencia total, transparentar contratos de Pemex y CFE mensualmente

Regeneración, 4 de agosto de 2026.– El Gobierno Federal presentó un decreto para fortalecer el principio de máxima publicidad en todas las dependencias públicas.

La medida busca eliminar tramites innecesarios y acercar los datos de las instituciones directamente a toda la ciudadanía.

Esta iniciativa simplifica el acceso libre a los archivos gubernamentales.

Por consiguiente, la administración busca transformar la gestión pública tras la integración de las funciones del antiguo organismo garante.

«No se necesita tanta burocracia para que la información sea transparente», argumentó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno encabezará este nuevo modelo.

En este sentido, las autoridades reestructuraron los sistemas digitales para evitar interrupciones en las consultas de la población.

Asimismo, implementaron herramientas innovadoras para facilitar la descarga directa de archivos y la revisión de reportes oficiales.

«La Plataforma contará con contenidos más completos y actualizados», aseguró la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez.

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal invitó a los demás Poderes de la Unión a sumarse a este ejercicio de apertura.

Por este motivo, los estados y municipios podrán replicar estos lineamientos para homologar sus procedimientos de rendición de cuentas.

Los tres órdenes de gobierno deberán priorizar la publicidad activa.

Publicación mensual de contratos e informes de empresas del Estado

En materia de contrataciones públicas, las dependencias difundirán sus operaciones administrativas con mayor frecuencia en la red.

Las instituciones gubernamentales abandonarán las entregas trimestrales para acelerar las revisiones.

Sobre este punto, las autoridades explicaron que la divulgación de las adquisiciones federales se actualizará de forma permanente.

«Todos los contratos del Gobierno Federal se publicarán de manera mensual», enfatizó la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez.

Esta medida abarcará las compras operativas de todo el país.

Por otra parte, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad transparentarán sus estados financieros e filiales.

De este modo, la ciudadanía revisará las políticas internas, auditorías e informes presentados ante organismos reguladores internacionales.

Las empresas públicas mantendrán reservas mínimas por razones de seguridad.

De igual forma, los órganos de fiscalización pondrán a disposición del público las estadísticas de sus auditorías anuales.

En consecuencia, el pueblo de México conocerá el seguimiento puntual a las observaciones detectadas en las dependencias estatales.

El Padrón de Auditores Externos estará disponible para consulta.

Límite a las reservas de información y reformas a la ley de transparencia

Por último, el nuevo decreto elimina la discrecionalidad de los funcionarios al momento de clasificar un expediente institucional.

Las reservas de información únicamente responderán a criterios de interés público o seguridad.

A raíz de esta modificación, ningún servidor público decidirá arbitrariamente la confidencialidad de los documentos a su cargo.

«Ya no lo dejamos a criterio del servidor público», aseveró la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Las dependencias deberán elaborar versiones públicas de los textos.

Por esta razón, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno prepara una iniciativa formal para reformar la Ley General de Transparencia.

Dicha propuesta legislativa se enviará al Congreso de la Unión durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

El marco legal ratificará el derecho ciudadano a saber.

En conclusión, el modelo de apertura del Gobierno Federal integrará estándares de transparencia proactiva en toda la administración pública.

Con estas acciones, la ciudadanía contará con datos claros sobre el destino y uso de los recursos del pueblo.

La rendición de cuentas quedará garantizada por la vía constitucional.