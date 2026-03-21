Más de 400 mil trabajadores independientes registrados: IMSS

Trabajadores como comerciantes, profesionales, técnicos y vendedores ambulantes se han afiliado al seguro en esa modalidad

Regeneración, 20 de marzo 2026– El sistema de seguridad social para los trabajadores independientes en México ha dejado de ser una fase de prueba para convertirse en un aspecto fundamental de la formalización laboral.

➡️ Suma #IMSS más de 401 mil inscritos al Programa de Trabajadores Independientes; 19 mil 502 en el extranjero.



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Crecimiento

Al finalizar marzo de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que hay 401 mil 739 personas afiliadas en esta modalidad.

Esta cifra es significativa si se compara con los datos de febrero, cuando el registro tenía 394 mil 187 asegurados.

En solo un mes, el IMSS incorporó a 7 mil 552 nuevos afiliados, lo que representa un crecimiento mensual del 1. 91 por ciento.

Este aumento no es accidental, es el resultado de un marco normativo creado para vendedores, profesionales y comerciantes ambulantes.

#NoticiasTVT 🔴 El Programa de Trabajadores Independientes para Mexicanos en el Exterior se presenta como una opción para los compatriotas que viven principalmente en Estados Unidos y que buscan mejoras en la calidad de vida para ellos y sus familiares, ya sea que vivan en el… pic.twitter.com/elmfUR1ayb — Televisión Tabasqueña (@TVTenlinea) March 20, 2026

Pagos

Gracias a esto, pueden elegir realizar pagos mensuales, bimestrales, semestrales o anuales, adaptándose a la naturaleza variable de sus ingresos.

La edad media de los registrados es de 55 años para las mujeres y de 56 para los hombres.

Este grupo normalmente veía distante la posibilidad de tener una pensión o acceso a servicios médicos especializados.

De hecho, el informe menciona que ya hay 107,234 personas jubiladas bajo este modelo, en concreto en el área de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV).

Recaudación

En términos económicos, el IMSS ha conseguido recaudar más de 841 millones de pesos al mes, lo que muestra la viabilidad del programa.

“El costo de aseguramiento, que ronda los 2 mil 100 pesos mensuales para quienes cotizan sobre la base del salario mínimo…

…se ha posicionado como una inversión atractiva frente a los riesgos de salud y la falta de ahorro para el retiro”, mencionó.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, se pronunció sobre este modelo de aseguramiento voluntario.

Nuevos asegurados

Afirmó que sectores que estaban desprotegidos, como comerciantes, profesionales, técnicos y vendedores ambulantes, ahora disfrutan de los mismos beneficios que un trabajador por nómina.

Dentro de este grupo de nuevos asegurados, resalta la participación de 19 mil 502 mexicanos que trabajan en el extranjero.

Dichos trabajadores ahora pueden registrar sus datos de forma digital y realizar sus pagos a través de la plataforma Finabien.

La flexibilidad del sistema ha permitido que incluso aquellas personas que antes cotizaron en México puedan recibir una pensión.

Hasta la fecha, 2 mil 337 compatriotas en el extranjero han logrado este beneficio gracias a la recuperación de sus semanas de cotización.