Barco de Open Arms: Escala en Cancún antes de Llegar a Cuba

El buque humanitario de Open Arms llegó a Cancún con toneladas de ayuda médica y paneles solares destinados a Cuba

Regeneración, 15 de julio de 2026.– La embarcación civil de la campaña solidaria internacional llegó exitosamente a las costas del estado mexicano de Quintana Roo.

El barco humanitario de la organización civil española realizó su última escala técnica programada en el puerto turístico de Cancún.

Las tripulaciones transportan toneladas de insumos médicos indispensables para el tratamiento de diversas enfermedades en el territorio de la isla.

El cargamento incluye paneles solares para garantizar el suministro eléctrico continuo en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez.

Por consiguiente, los coordinadores de la movilización explicaron los objetivos políticos e institucionales que persigue este viaje transatlántico.

El fundador de la organización civil y los delegados ofrecieron declaraciones públicas junto al monumento dedicado al prócer José Martí.

Los activistas denunciaron el recrudecimiento del bloqueo económico y el impacto negativo directo en la vida de la población.

La sociedad civil organizada decidió actuar con firmeza frente al «auténtico asedio medieval» que padece la nación caribeña.

Financiamiento colectivo y retos del trayecto transatlántico

En el mismo orden de ideas, la histórica travesía requirió una planeación sumamente minuciosa y la suma de voluntades internacionales.

Las agrupaciones lograron recaudar la cantidad de 165 mil euros gracias al apoyo de más de cuatro mil donantes individuales.

El financiamiento permitirá la instalación óptima de ciento diez paneles solares y modernos sistemas de baterías en el hospital.

El activista Óscar Camps destacó la importancia de proteger las vidas de los niños prematuros que requieren atención médica urgente.

El fundador afirmó textualmente: “si salvamos la vida a una persona, eso ya para nosotros ya ha valido toda la pena”.

Aunado a este esfuerzo, el recorrido marítimo enfrentó severos obstáculos burocráticos impuestos por diversas administraciones gubernamentales de Europa.

La tripulación sufrió bloqueos operativos temporales en cinco terminales marítimas de España, Francia, Italia, Grecia y Malta.

Los organizadores señalaron que estas medidas administrativas intentaron silenciar las denuncias públicas sobre la falta de rescate en aguas internacionales.

A pesar de los contratiempos logísticos, el barco continuó su marcha amparado firmemente en el derecho político de carácter internacional.

Solidaridad internacional frente al cerco económico estadounidense

Por otra parte, los promotores de la campaña de ayuda resaltaron la gran importancia de devolver la solidaridad histórica cubana.

El sistema de salud de la isla ha colaborado activamente con misiones de ayuda médica en todo el mundo.

Las organizaciones de izquierda consideran inmoral que las disputas de carácter geopolítico afecten directamente a los hospitales infantiles desprotegidos.

Los activistas afirmaron que el prolongado cerco comercial estadounidense ha creado una crisis humanitaria sumamente silenciada y sorda en la región.

Para finalizar la jornada, la sociedad civil global demuestra que es posible romper barreras para proteger los derechos humanos esenciales.

El buque de Open Arms se alista para emprender el último tramo de su viaje hacia la costa cubana.

Los colectivos sociales vigilarán estrechamente la llegada del cargamento para garantizar que la asistencia llegue pronto a sus destinatarios.

Este histórico viaje representa un símbolo de esperanza y resistencia comunitaria frente a las injustas sanciones económicas internacionales.