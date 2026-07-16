Sonora: Primer Centro de Coordinación de Salud de México

Sonora inaugura el Cecosabi en Hermosillo, un moderno centro coordinador de salud para reducir tiempos de espera en hospitales públicos

Regeneración, 15 de julio de 2026.– El estado de Sonora inauguró este miércoles una plataforma médica sin precedentes para optimizar la atención de emergencias nacionales.

El primer Centro Coordinador de Salud para el Bienestar del país comenzó operaciones formales en la ciudad de Hermosillo.

Esta innovadora institución pública busca reducir drásticamente los tiempos de espera y evitar la saturación en clínicas locales.

El nuevo espacio de salud pública coordinará el envío inmediato de ambulancias terrestres y regulará eficientemente diversos servicios médicos.

Por consiguiente, la millonaria infraestructura sanitaria requirió una inversión estatal superior a los cincuenta y tres millones de pesos.

Las autoridades locales diseñaron un esquema de monitoreo en tiempo real muy similar al exitoso sistema de seguridad C5i.

La meta principal del organismo gubernamental consiste en vigilar de manera permanente la disponibilidad de camas en hospitales.

Con esta valiosa herramienta tecnológica los pacientes vulnerables serán canalizados de forma ágil a la clínica más cercana.

Personal operativo y canales de comunicación ciudadana

En paralelo, un sólido equipo compuesto por ochenta y ocho profesionales especializados operará las instalaciones de forma continua.

El personal administrativo y médico estará encargado de la indispensable vigilancia epidemiológica y la oportuna contención de crisis sanitarias.

La ciudadanía en general podrá acceder directamente a estos beneficios públicos marcando al número telefónico asignado por el gobierno.

Los usuarios recibirán de manera gratuita orientación profesional especializada y agilizarán el oportuno traslado ante cualquier desastre imprevisto.

El mandatario estatal, Durazo Montaño, declaró oficialmente que este proyecto de vanguardia permitirá «optimizar la coordinación de todos los servicios de salud en el estado».

La administración sonorense priorizará decididamente el bienestar de las comunidades vulnerables que carecen de una adecuada cobertura médica.

Modelo de referencia y visión de salud pública

Por otra parte, el secretario de Salud estatal José Luis Alomía ofreció detalles técnicos sobre el funcionamiento del centro.

El funcionario explicó que se concentrará de forma digital toda la información operativa de las diversas dependencias de salud.

El titular de la dependencia estatal aseguró que la unificación de datos «permitirá concentrar en un solo centro» la información.

Esta sinergia institucional garantizará una respuesta sumamente veloz frente a la inminente llegada de contingencias o desastres naturales inesperados.

Para finalizar la jornada, la exitosa puesta en marcha del programa sitúa a Sonora a la vanguardia médica nacional.

El Cecosabi se consolida como un ejemplo claro de federalismo y justicia social aplicados a la salud de todos.