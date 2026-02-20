Inglaterra: Arrestan al ex príncipe Andrés, hermano de Carlos III

Se le detuvo «por sospecha de mala conducta en un cargo público, estamos registrando sus viviendas», dice la Policía de Inglaterra

Regeneración, 19 de febrero de 2026 – Andrés Mountbatten-Windsor, quien es el hermano del rey británico Carlos III, fue arrestado este jueves en Norfolk, al este de Inglaterra, bajo la sospecha de haber cometido mala conducta en un cargo público, de acuerdo a la cadena pública BBC.

Arrestado

Según la Policía del Valle del Támesis, el arrestado se encuentra en una comisaría local.

El escándalo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor aumentó debido a unos correos que fueron divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Estos correos mostraron que el ex príncipe proporcionó documentos confidenciales del gobierno británico a Epstein.

Hace poco, la Policía del Valle del Támesis había mencionado que estaba analizando esa información para determinar si era necesaria una investigación criminal.

Comunicado

En un comunicado, las fuerzas del orden comentaron que esta mañana la detención se realizó «bajo sospecha de mala conducta en un cargo público…

…y estamos realizando registros en domicilios» tanto en Berkshire, donde se ubica Windsor, como en Norfolk.

La nota añadió que este es un caso «activo», por lo que «se recomienda tener prudencia con cualquier publicación para evitar desacato judicial».

«Después de una revisión exhaustiva, hemos comenzado una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público.

Es fundamental proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación,» enfatiza.

Interés político

«Comprendemos el elevado interés público en este asunto y proporcionaremos actualizaciones en su momento,» destacó el comunicado.

El ex príncipe, que hoy cumple 66 años, se mudó a Wood Farm tras ser desalojado de la mansión Royal Lodge en Windsor debido a que casi no pagaba la renta.

Los tabloides británicos han publicado hoy en sus sitios web varias imágenes que muestran un grupo de vehículos en las carreteras rurales cercanas a Wood Farm.

La fallecida Virginia Giuffre alegó en 2014 que fue traficada al Reino Unido por Epstein siendo menor de edad.

Forzada

Y que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el ex príncipe, acusaciones que este ha negado constantemente.

Andrés ya no se recordará como un héroe de la guerra de las Malvinas, el ‘playboy’ de la familia real o el esposo excéntrico de Sarah Ferguson.

Sino como un individuo inquietante al que hasta ahora los títulos y privilegios han salvaguardado.