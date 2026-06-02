Maru Campos Delega Explicaciones al Gobierno Federal

Maru Campos afirma que Migración y la Cancillería deben informar sobre agentes de la CIA en operativo contra narcolaboratorio en Chihuahua

Regeneración, 1 de junio de 2026.– La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, deslindó a su administración de informar sobre fuerzas extranjeras en la entidad.

La mandataria estatal afirmó que las dependencias federales tienen la responsabilidad exclusiva de vigilar el ingreso de personal extranjero.

El caso cobró relevancia tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la comunidad conocida como El Pinal.

Derivado de este importante hecho, surgieron versiones sobre la supuesta participación de cuatro miembros de la agencia estadounidense.

Ante las constantes preguntas de los medios de comunicación locales, la funcionaria chihuahuense evitó profundizar en los detalles operativos.

«El Instituto Nacional de Migración y Cancillería son los que deberían saber», declaró textualmente la jefa del ejecutivo estatal.

Reacciones políticas y respaldos partidistas

Con respecto a la situación política, la gobernadora de extracción panista optó por el silencio ante otros cuestionamientos locales.

La mandataria estatal decidió no emitir comentarios adicionales sobre el reciente apoyo público expresado por destacados líderes de su partido.

Los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón manifestaron su respaldo a la gestión de la gobernadora el pasado fin de semana.

A raíz de estas declaraciones de apoyo mutuo, la controversia escaló rápidamente hasta los niveles más altos del gobierno federal.

La discusión pública abandonó el ámbito meramente local para convertirse en un tema de debate en la agenda política nacional.

Mientras tanto, las autoridades ministeriales del estado continúan con las investigaciones pertinentes sobre el laboratorio de drogas asegurado previamente.

Confrontación ideológica desde la federación

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó fuertemente la postura de los exmandatarios panistas.

La titular del poder ejecutivo federal aprovechó su tradicional conferencia matutina para fijar una posición clara sobre el conservadurismo.

Sheinbaum cuestionó severamente la calidad moral de la oposición y recordó los índices de popularidad de los antiguos presidentes.

En este contexto de tensiones institucionales, la presidenta de la república utilizó una famosa referencia literaria para descalificar la alianza.

«Como decía el escritor Carlos Monsiváis, la doctrina del conservadurismo es la hipocresía», sentenció de manera directa la mandataria federal.

Finalmente, la jefa del Estado mexicano reprochó los discursos del pasado que promovían el uso de la mano dura.