Plan Integral para Combatir Despojo de Inmuebles en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México presentó una estrategia coordinada con nuevas acciones para sancionar y prevenir el despojo inmobiliario

Regeneración, 5 de agosto de 2026.– La administración capitalina presentó un plan unificado contra el despojo inmobiliario para resguardar las viviendas de la población.

En este marco, Clara Brugada afirmó que “en la Ciudad de México no habrá espacio para las redes de despojo”.

Por su parte, la Jefa de Gobierno destacó el inicio de un programa masivo de regularización y escrituración pública.

Como consecuencia, las familias obtendrán certeza jurídica inmediata sobre sus predios en las dieciséis alcaldías de la metrópoli.

Paralelamente, la mandataria argumentó que “tener una escritura o un registro notarial en regla es la mejor protección contra el despojo”.

De igual manera, se creará la Defensoría Jurídica de la Propiedad para brindar asesoría gratuita a la ciudadanía.

Asimismo, la Consejería Jurídica enviará abogados al Zócalo capitalino cada semana para dar atención legal especializada.

Por esta razón, los sectores vulnerables recibirán representación jurídica directa ante las autoridades judiciales.

Tiempos de respuesta y coordinación policial

Por otro lado, la Fiscalía capitalina fijó plazos expeditos para la restitución de inmuebles despojados.

Al respecto, Bertha María Alcalde Luján detalló que “el despojo hoy en día se castiga hasta con 22 años de prisión”.

Por consiguiente, el organismo garantizará el aseguramiento de predios en quince días e iniciará juicios en treinta días.

Adicionalmente, esta medida operará en casos donde se compruebe la legítima propiedad desde el inicio.

En el ámbito policial, la Secretaría de Seguridad reforzó la atención inmediata de llamadas de emergencia.

Sobre este tema, Pablo Vázquez Camacho precisó que “va a atender todas las llamadas de este delito de manera inmediata”.

De este modo, los agentes de cuadrante llegarán al sitio en menos de tres minutos tras la denuncia.

En consecuencia, las patrullas detendrán a los invasores en flagrancia cuando existan evidencias de violencia.

Inteligencia judicial y combate a la corrupción

En el plano judicial, el Tribunal Superior implementará veinte juzgados especializados para acelerar las investigaciones.

Asimismo, Rafael Guerra Álvarez enfatizó que “el trabajo hombro a hombro dará como resultado que no haya impunidad”.

Por lo tanto, el Poder Judicial creará una base de datos interinstitucional sobre predios en litigio.

Con esta herramienta, los jueces verificarán la autenticidad de los documentos presentados en los juicios.

Finalmente, el Gobierno capitalino mantendrá un esquema de cero tolerancia ante actos de corrupción institucional.

Sobre el tema, César Cravioto Romero recalcó que “te acompañaremos hombro a hombro desde el inicio hasta la restitución”.

Igualmente, la Contraloría fiscalizará los trámites notariales para detectar redes criminales y colusión de funcionarios.

De esta forma, las autoridades protegerán el patrimonio de las familias capitalinas contra fraudes.