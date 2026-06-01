Un muerto y 200 heridos en festejo del París por la Champions

Tras ganar el bicampeonato en la Champions, los fans del equipo se enfrentaron con la policía, incendiaron autos y causaron destrozos

Regeneración, 1 de junio 2026– Después de que el Paris Saint-Germain venciera a Arsenal en la final de la Champions League por penales, logrando su segundo título consecutivo, los seguidores comenzaron a celebrar y abarrotaron las calles de la capital francesa.

O PSG conquista a Champions League contra o Arsenal da Inglaterra, mas os torcedores franceses e aos ivnés de comemorações, promovem brigas e vandalismo e destruição em Paris. pic.twitter.com/Cw6YCWNXrl — Josias Lima (@PrJopelim203) May 30, 2026

Festejos

La noche comenzó como una verdadera celebración, con decenas de miles de seguidores reunidos cerca del Parque de los Príncipes.

También en los Campos Elíseos y otros lugares icónicos de París, celebrando una nueva victoria continental del PSG.

Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, estallaron los enfrentamientos con la policía, se incendiaron vehículos, hubo saqueos y daños en tiendas y espacios públicos.

De acuerdo con informes de las autoridades francesas, un joven de 24 años falleció tras tener un accidente en su motocicleta durante las celebraciones.

🇫🇷🔥 Paris viveu uma madrugada de caos e distúrbios após o título do PSG na Champions League.



Após a vitória, milhares de torcedores foram às ruas para comemorar, mas parte da festa virou vandalismo generalizado pela cidade e confrontos intensos com a polícia. pic.twitter.com/FbLD6eLpyA — Adriano Lacerda 🇧🇷👨‍🚒 (@adrianobombeiro) May 31, 2026

Detenidos

Asimismo, se reportaron 780 arrestos a nivel nacional, de los cuales 457 permanecen bajo custodia policial.

El operativo de seguridad también registró 259 personas heridas y 57 agentes lastimados durante los sucesos.

Los disturbios no se limitaban a París.

Hubo actos de violencia en más de diez ciudades francesas, con enfrentamientos, incendios y ataques a la propiedad, tanto pública como privada.

🚨 Más imágenes de lo que comenzó como la celebración del PSG tras conquistar la Champions League que terminó en graves disturbios.



Se reportan hurtos, daños a establecimientos, afectaciones a monumentos e incendios en medio de los desórdenes registrados tras el festejo. pic.twitter.com/s5iAVp4Usq — Magazín Pacífico (@magazinpacifico) May 31, 2026

Contención

El Ministerio del Interior había enviado cerca de 22,000 efectivos para tratar de controlar posibles desbordes.

No es la primera ocasión en que una celebración del PSG concluye de esta manera.

Ya en 2025, tras conseguir su primera Champions en la historia, se produjeron graves incidentes que resultaron en la muerte de dos personas.

Además, las celebraciones dejaron casi 200 heridos y más de 500 detenidos en todo el territorio francés.

🇫🇷 | Así amaneció París: La celebración de la Champions del PSG convirtió la capital francesa en un caos, con cientos de detenidos, actos de vandalismo y varios policías heridos durante los disturbios. pic.twitter.com/htfCAFBwS3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 31, 2026

Operativos

Esos episodios motivaron el aumento de las medidas de seguridad para este año, aunque los resultados fueron nuevamente preocupantes.

El equipo fue homenajeado y recibido por las autoridades francesas, incluido el presidente Emmanuel Macron.

El otro lado de la celebración se difundiría por el mundo mediante imágenes de vehículos en llamas, desórdenes, bengalas y confrontaciones en las calles.