Jefa Clara Presenta Plan de Derechos Humanos Juego Limpio

Clara Brugada implementa 133 estrategias para garantizar la seguridad y los derechos humanos en CDMX durante el Mundial 2026

Regeneración, 28 de mayo de 2026.– La Jefa de Gobierno presentó un plan con 133 acciones institucionales de cara al Mundial 2026.

El proyecto busca mitigar peligros como la discriminación, el abuso de sustancias y la violencia hacia las mujeres.

Las autoridades locales diseñaron la estrategia basándose en diagnósticos de pasados eventos internacionales.

Por ello, se busca proteger prioritariamente a las infancias y a la comunidad LGBTTTIQ+.

Al respecto, la mandataria Clara Brugada Molina enfatizó los valores centrales de esta iniciativa local.

“Queremos que el balón ruede por la autonomía y el respeto a las mujeres”, declaró formalmente la gobernante capitalina.

Acciones contra la trata y violencia de género

La prevención de delitos graves destaca entre las prioridades del programa gubernamental para la justa deportiva.

Diversos organismos capacitaron a miles de personas para identificar de forma oportuna la explotación humana.

Además, se suspendieron múltiples alojamientos irregulares y se arrestó a los presuntos responsables de estos ilícitos.

La administración también implementó jornadas territoriales masivas orientadas a la seguridad de la población femenina.

Se habilitaron espacios de apoyo comercial y se asignaron mujeres policías especializadas en atención de crisis.

Sobre este ambiente festivo y seguro, Clara Brugada Molina puntualizó la meta principal del plan.

“Queremos recibir un Mundial de juego limpio y sociedad justa”, remarcó con firmeza la mandataria.

Bienestar social y legado comunitario

El plan gubernamental contempla dejar un legado permanente para los habitantes de la capital del país.

Habrá puntos de atención médica, apoyo psicológico de emergencia y localización de personas extraviadas en espacios públicos.

Igualmente, las autoridades promoverán el cuidado ambiental mediante el reciclaje masivo y la reducción de plásticos.

Por su parte, los cuerpos policiales reforzarán las líneas de auxilio telefónico durante el torneo futbolístico.

Asimismo, especialistas sanitarios realizarán pruebas gratuitas de detección de enfermedades y orientación sobre adicciones en los festivales.

El gobierno local ratificó su compromiso de combinar la fiesta deportiva con el respeto a la dignidad humana.