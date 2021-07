David Páramo reapareció en televisión al conceder una entrevista donde explicó lo que le sucedió y cómo se está recuperando

El periodista habló en vivo sobre su estado de salud

Regeneración, 12 de julio de 2021. El periodista David Páramo salió en televisión por primera vez tras su batalla contra el aneurisma que estuvo a punto de cobrarle la vida.

El ‘Padre del análisis superior‘ decidió aparecer en el programa De Primera Mano donde concedió una entrevista para dar a conocer su estado de salud.

David Paramo utilizó el recurso de la videollamada para entablar conversación con los conductores del programa, quienes lo recibieron con aplausos.

El periodista dijo estar muy emocionado por su recuperación y el apoyo que ha recibido. «Han sido tiempos muy difíciles, pero ya voy de salida».

Además de agradecer a quienes han estado al pendiente de su estado de salud, David Páramo aseguró que está trabajando para que su cuerpo vuelva a reaccionar de manera eficiente.

David Páramo recuerda lo que le sucedió

El ‘Padre del Análisis Superior‘ contó a De Primera Mano cómo fue el momento que cambió su vida.

«Según me explican los doctores, los aneurismas son como tener una llanta con un borde, lo puedes tener y estallar en algún momento, traía la presión muy alta» «Cuando me tomaron la presión en el hospital por primera vez, tenía 280, estaba explotado»

Por lo anterior, David Páramo fue intervenido quirúrgicamente y se le tuvo que liberar la presión con un catéter en la pierna para estabilizarlo.

El periodista narró que había asistido a un evento del colegio con su hijo cuando ocurrió el accidente cerebro vascular.

Además, Páramo indicó que tuvo una segunda operación, por lo que requiere de un proceso de recuperación basado en hacer mucho ejercicio y una buena alimentación.

«En unos días estaré por allá dando lata porque me he portado muy bien y eso no es lo mío» aseguró con alegría el periodista.

David Páramo aseguró agradeció a quienes han estado al pendiente de su salud desde el primer día.

«Lo que no te mata te hace más fuerte, si estoy vivo es por este apoyo de quienes han estado pendientes de mi salud» concluyó.