Digitalización de los pagos en gasolineras y casetas de peaje

El propósito es incentivar el uso del pago digital, así como facilitar el proceso de pago en gasolina y casetas: Sheinbaum

Regeneración, 20 de marzo 2026– México implementará un sistema totalmente digital para pagar la gasolina y las casetas de peaje, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum durante la 89° Convención Bancaria el 19 de marzo de 2026.

Pagos digitales

Sheinbaum explicó que, gracias a acuerdos del Gobierno con instituciones bancarias, se espera que los pagos de estos servicios se digitalicen este mismo año.

La mandataria mexicana realizó estos anuncios al dar inicio a la Convención Bancaria en Cancún, Quintana Roo.

No especificó cuándo se comenzará a digitalizar el pago para gasolina y casetas.

Sin embargo, hizo hincapié en que será obligatorio que los ciudadanos realicen los pagos de manera digital para estos servicios.

Fin al efectivo

Esto pondría fin a los pagos en efectivo, aunque aún no se ha detallado cómo se llevará a cabo esta modificación.

Con esta iniciativa, Sheinbaum espera fomentar la digitalización del país, además de facilitar los pagos digitales para los mexicanos.

Se anticipa que la plataforma CoDi, gestionada por el Banco de México (Banxico), se optimice, con el objetivo de reducir las comisiones y promover los pagos digitales.

La evasión de peaje representa un costo de aproximadamente mil 500 millones de pesos al año para México.

Problema

Este problema, que fue denominado ‘huachicol carretero’ por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, surge por la toma de casetas.

También se refiere a aquellas personas que golpean las plumas o aceleran para evitar pagar, según la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial.

La presidenta Sheinbaum acordó aumentar al 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) el financiamiento del sector bancario.

Apoyo

Esto se llevará a cabo con el fin de dar apoyo a pequeñas y medianas empresas.

“¿Qué solicitamos a la banca? Necesitamos avanzar juntos. Les pedimos que incrementen el crédito. Ya se ha otorgado, pero necesitamos que sea aún mayor”, dijo Sheinbaum.

Afirmó que México todavía tiene oportunidades de crecimiento en comparación con otros países de América Latina, aunque reconoció que el crecimiento económico es débil.