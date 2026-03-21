Irán ejecuta a tres presos por protestas de enero,

Saleh Mohammadi, campeón nacional de lucha libre de 19 años entre los ejecutados en Irán. Sin juicio justo y torturados, acusan

Regeneración, 20 de marzo 2026– Irán comunicó el jueves que ha ejecutado a tres hombres acusados de asesinar a policías durante las protestas de enero. Siendo estas las primeras ejecuciones por ahorcamiento conectadas al movimiento de protesta que sacudió el país dos meses antes de la guerra.

Irán ejecuta a los tres primeros condenados por su participación en las protestas de enero



Los jóvenes fueron ahorcados en la ciudad de Qom, tras ser declarados culpables de asesinato de dos agentes de seguridad, y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y… pic.twitter.com/eq2pSFYWjW — DW Español (@dw_espanol) March 19, 2026

Ejecuciones

ONG y defensores de derechos humanos han alertado sobre la posibilidad de una nueva serie de ejecuciones.

Podrían aumentar rápidamente, en medio del conflictoentre Irán, por un lado, y EE.UU e Israel, por el otro.

«Los tres alborotadores condenados fueron ahorcados esta mañana por asesinato y por haber llevado a cabo una operación a favor del régimen sionista y de EE.UU».

Informó el portal Mizan Online, asociado al sistema judicial de Irán.

Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeed Davoudi fueron ahorcados en Qom, ubicada al sur de Teherán.

«Hostilidad hacía Dios»

Esto se produjo después de que fueran hallados culpables del delito de «hostilidad hacia Dios», conocido en el derecho islámico iraní como «moharebeh».

La justicia indicó que estos hombres estaban involucrados en el asesinato de dos agentes de la ley.

También se les acusó de «acciones operativas» en apoyo a Israel y EE.UU.

Organizaciones que defienden los derechos humanos afirmaron que el trío fue ejecutado tras un juicio injusto y tras haber confesado bajo tortura.

🇮🇷 El régimen terrorista de Irán ejecuta a Saleh Mohammadi, campeón nacional de lucha libre de 19 años, bajo el cargo de “enemistad contra Allah”, por protestar contra la dictadura islámica. pic.twitter.com/h8mhwb7giT — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) March 19, 2026

Mohammadi, deportista internacional

El caso de Saleh Mohammadi, un joven campeón de lucha de 19 años que había competido en torneos internacionales, causó especial preocupación.

Según Amnistía Internacional, a él se le negó «una defensa apropiada» y se le obligó a realizar «confesiones».

Esto ocurrió en el contexto de «procedimientos rápidos que no se asemejaban a un juicio justo».

La ONG Iran Human Rights (IHR) aseguró que fueron «condenados a muerte tras un juicio injusto, basado en confesiones obtenidas mediante tortura».

El grupo legal iraní Dadban añadió que no tuvieron «acceso a un abogado independiente ni el derecho a la defensa».

Protestas

Las ejecuciones de estos tres hombres son las primeras que se anuncian oficialmente en relación con las protestas que comenzaron a fines de diciembre.

Todo comenzó como una protesta contra el aumento del coste de la vida y evolucionó hacia un movimiento nacional contra el gobierno.

Este movimiento alcanzó su máximo grado los días 8 y 9 de enero.

Las autoridades de Irán denunciaron «disturbios provocados por fuerzas externas».

Muertes

Además, admitieron que más de 3.000 personas perdieron la vida durante estos disturbios, incluyendo a miembros de las fuerzas de seguridad y civiles inocentes.

La agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, reportó más de 7.000 fallecimientos.

Indicaron que en su mayoría eran manifestantes y advirtieron que la cifra podría ser mucho mayor.

Al menos 1.500 condenados a muerte fueron ejecutados en Irán en 2025. Esto, de acuerdo con un comunicado emitido a principios de enero por IHR.

La entidad indicó que este es el mayor total de ejecuciones anuales que han documentado en los últimos 35 años.