“El es el mejor presidente”; Damián Alcázar responde a alago de AMLO

Damián Alcázar y el presidente, López Obrador, han mostrado en ocasiones previas mensajes de agradecimiento y apoyo a sus trabajos.

Regeneración, 30 de octubre del 2022. El actor, Damián Alcázar, respondió al alago que hizo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre él, al indicar que es “el mejor actor”.

Luego de que abordaran al actor de “El Infierno” o “La Ley de Herodes”, el actor fue cuestionado sobre lo que dijo el presidente de él.

“No, yo nada más le mando un abrazo, y yo sí creo que él es el mejor Presidente que ha tenido México”, indicó Alcázar.

En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el presidente López Obrador, reconoció el trabajo que realiza Alcázar en el séptimo arte.

López Obrador se refirió a la película de Luis Estrada, “El Infierno”, cinta de critica irónica al gobierno de Felipe Calderón.

“Actúa como actor Damián Alcázar que es, no sé si, no, mejor no lo digo porque lo voy a perjudicar, sí lo digo, para mi es el mejor actor mexicano. O sea, como profesional del cine, y como ciudadano”.

Me abordaron en Morelia y les contesté los mismo.



André Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México aunque a muchos les duela. pic.twitter.com/hHjWtiWkBh — Damián Alcázar (@DamianAIcazar) October 29, 2022

No es la primera vez que Damián Alcázar y López Obrador intercambian mensajes de agradecimiento y cariño.

En 2010, el actor mostró su apoyo al mandatario mexicano a quien consideró ser el mejor presidente que hallamos tenido.

“Yo voté por López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor Presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo de mexicano, y lo está haciendo, constantemente”.