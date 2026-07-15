El Salvador: Concluye Juicio Masivo contra la Mara Salvatrucha

El Ministerio Público de El Salvador finalizó los alegatos en el juicio contra 485 líderes de la MS-13 y exigió la pena máxima

Regeneración, 15 de julio de 2026.– La Fiscalía de El Salvador finalizó una de las etapas jurídicas más complejas en el combate a las estructuras criminales.

El Ministerio Público dio por concluidos los alegatos en el juicio contra 485 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha.

Los imputados enfrentan cargos penales por su probable responsabilidad directa en 14 mil 420 crímenes de alto impacto.

La representación social busca sentar un precedente contundente para desarticular definitivamente a las mafias que azotaron al país.

Por consiguiente, las autoridades ministeriales mantuvieron una postura sumamente estricta durante el cierre de las comparecencias en el tribunal.

El Ministerio Público solicitó formalmente la pena máxima de prisión contemplada en la ley para todos los procesados.

Asimismo, la fiscalía estatal requirió el pago de una reparación civil equivalente a nueve millones de dólares americanos.

Las organizaciones populares locales siguen de cerca este proceso judicial para garantizar que se haga justicia a las familias.

Actividad criminal documentada y despliegue técnico del juicio

En paralelo, el expediente acusatorio detalla el horror y el control territorial ejercido por las células delictivas por una década.

Los señalamientos fiscales abarcan 444 homicidios agravados, trata de personas, narcotráfico, extorsión organizada y el delito de rebelión armada.

La acusación sostiene que la pandilla explotó sistemáticamente a 638 mujeres y usó a mil 200 menores de edad.

La estructura criminal de la MS-13 llegó a conformar 32 grupos operativos con ramificaciones transnacionales complejas.

Aunado a este diagnóstico, la fiscalía presentó pruebas tecnológicas contundentes recopiladas por los servicios de inteligencia durante las investigaciones.

Las autoridades judiciales reprodujeron múltiples audios de llamadas telefónicas atribuidas de forma directa a los principales líderes de la organización.

Las grabaciones contenían instrucciones precisas para ejecutar homicidios violentos y coordinar el cobro de extorsiones en los barrios.

El Ministerio Público informó oficialmente este miércoles que «terminaron alegatos en juicio contra 485 supuestos pandilleros» tras tres meses de audiencias.

Juicios masivos virtuales y debate sobre los derechos humanos

Por otra parte, las condiciones logísticas del proceso penal reflejan la nueva política de máxima seguridad implementada en la nación.

Los reos participaron en las audiencias de forma virtual a través de pantallas desde la megacárcel del Cecot.

Este modelo de juicios colectivos fue posible debido a una reforma penal aplicada bajo el régimen de excepción.

Las leyes actuales permiten agrupar formalmente a los detenidos de acuerdo con su pertenencia a bandas o territorios.

Para finalizar la jornada, el balance general de la estrategia gubernamental mantiene dividida a la opinión pública internacional de izquierda.

El gobierno reporta la captura de más de 92 mil 480 personas vinculadas a las células criminales.

Sin embargo, diversas organizaciones humanitarias denunciaron penalmente más de 6 mil violaciones a los derechos fundamentales.

Los defensores sociales exigen el debido proceso legal para evitar detenciones arbitrarias de ciudadanos inocentes en las comunidades trabajadoras.