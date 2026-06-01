Elección en Colombia: De la Espriella y Cepeda a segunda vuelta

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda serán las dos opciones en la segunda vuelta electoral

Regeneración, 1 de junio 2026– Abelardo de la Espriella, del ultraderechista Movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, serán los que compitan por la Presidencia de Colombia en la segunda vuelta, el próximo 21 de junio.

🇨🇴 | AHORA – COLOMBIA VOTA: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella irán a segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio de 2026. pic.twitter.com/asIli7SqGa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 31, 2026

Votos

Esto, después de haber sido los candidatos que obtuvieron más votos en la primera ronda celebrada el 31 de mayo.

De la Espriella lideró el conteo de votos, con una diferencia de aproximadamente 3 puntos, con el 99% de los votos contados.

Esto fue confirmado por la Registraduría Nacional, la entidad electoral del país.

De acuerdo con los resultados, De La Espriella consiguió el 43,7% de los votos, mientras que Cepeda, un senador con una larga trayectoria como activista, obtuvo un poco menos del 41%.

La senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, ocupó el tercer lugar, recibiendo el 6,92% de los votos.

#EleccionesColombia habrá segunda vuelta electoral entre Abelardo de la Espriella, candidato de derecha e Iván Cepeda de izquierda, parte del gobierno de Petro.



La segunda vuelta electoral sería el 21 de junio. La cual seguro será muy polarizada. pic.twitter.com/Z4IrkXtVhF — Arturo Espinosa (@EspinosaSilis) June 1, 2026

Resultados

Los resultados sorprendieron en cierta medida, ya que diversas encuestas indicaban que el candidato de izquierda iba adelante en la intención de voto.

En un discurso de victoria, De la Espriella instó al presidente Gustavo Petro y a la izquierda a aceptar el resultado de la primera vuelta.

Esto fue después de que Petro manifestara su negativa a aceptar los datos del preconteo y que esperaría los resultados oficiales consolidados.

«No se les ocurra desconocer la voluntad popular», expresó De la Espriella en un discurso en Barranquilla.

Postura dura

De La Espriella, que tiene 47 años, ha planteado una postura dura contra los grupos armados ilegales y la construcción de grandes prisiones, similar al enfoque de Bukele.

Iván Cepeda, un legislador de 63 años, es conocido por su labor en defensa de las víctimas del conflicto armado en el país.

Tras conocer los resultados preliminares, el senador comunicó a sus seguidores en Bogotá que no reconocerá los resultados hasta que se aclaren las dudas sobre el proceso.

Desfase

«Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase.

Estamos hablando de 885 mil personas», mencionó Cepeda, sin ofrecer más detalles sobre la cifra.

La competencia en la segunda ronda será mucho más intensa, ya que los votantes de derecha y del centro ya no tendrán múltiples opciones para elegir.