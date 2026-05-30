Sheinbaum Defiende Soberanía Alimentaria

En el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa el programa de maíz nativo y lanza duras críticas a la oposición conservadora

Regeneración, 29 de mayo de 2026.– La presidenta de México encabezó una asamblea masiva con mujeres rurales en el municipio de Jocotitlán.

La mandataria lanzó duras críticas hacia los sectores de la oposición que buscan recuperar el poder político.

Sheinbaum comparó a sus rivales con los personajes conservadores que trajeron al emperador Maximiliano en el siglo diecinueve.

«Los del pasado no están contentos con haber perdido sus privilegios», afirmó la presidenta ante los ciudadanos reunidos.

En este sentido, la mandataria reafirmó los principios éticos que rigen a su administración en todo el territorio nacional.

Ella insistió en que su movimiento político no tolerará ningún acto de corrupción en el servicio público.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum sentenció: «No puede haber gobierno rico con pueblo pobre».

Por ello, hizo un llamado general a toda la población para defender activamente los logros sociales alcanzados.

Jocotitlán, Estado de México, México, 29 de mayo de 2026. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en El Maíz es la raíz: Comaleras Bienestar. Jocotitlán, Estado de México. Foto: Hazel Cárdenas / Presidencia

Rescate integral del grano ancestral mexicano

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo federal presentó formalmente los avances del plan El Maíz es la Raíz.

Este proyecto nacional busca proteger la biodiversidad agrícola frente al avance comercial de las semillas de tipo híbrido.

La mandataria federal advirtió sobre el gran peligro de depender exclusivamente de corporaciones transnacionales para la alimentación.

Al respecto, Claudia Sheinbaum alertó: «Si no cuidamos el maíz nativo vamos a acabar dependiendo de empresas que producen semillas».

Con el propósito de revertir este riesgo, el gobierno de la república capacita a miles de productores agrícolas.

La meta oficial es beneficiar a un millón de campesinos de diversas regiones para el año 2028.

Actualmente, el personal técnico enfoca sus esfuerzos institucionales en ocho entidades del sur y el sureste del país.

Los especialistas locales trabajan directamente en las parcelas para mejorar los suelos y elevar el rendimiento de los cultivos.

Impulso directo a las mujeres comaleras

Como parte fundamental de la estrategia, nació formalmente el nuevo subprograma denominado Comaleras del Bienestar.

Este esquema entrega equipamiento especializado e insumos a las mujeres que elaboran tortillas artesanales hechas totalmente a mano.

La iniciativa fue creada a petición directa de las productoras rurales del norte del Estado de México.

Gracias a esto, ellas podrán vender su mercancía con un valor agregado en los mercados de la región.

Adicionalmente, el gobierno federal impulsa la apertura de diversas tortillerías comunitarias operadas bajo un esquema de cooperativas.

Las autoridades buscan garantizar un precio completamente justo para el excedente de las cosechas de los campesinos mexicanos.

Respecto a la unión con la ciudadanía, la presidenta de la nación concluyó: «Gobierno y pueblo somos uno mismo».

De esta manera, el programa asegura el sustento económico familiar y protege la identidad cultural de la nación.